Nombrar a Charles Walker (1959) es remitirnos a un libro fundamental, “La rebelión de Túpac Amaru” (2014), volumen recargado de hallazgos y méritos. De todos ellos, hay al menos dos que me parecen primordiales: primero, la patente asequibilidad de su narración, pensada para el lector no iniciado, lo que no se riñe con su rigor documental y una solvente interpretación de los hechos; segundo, su mirada liberada de cualquier contaminación ideológica proclive a presentarnos a José Gabriel Condorcanqui como el héroe militar sin vacilaciones ni dobleces que hallábamos en la propaganda del velasquismo o en los esquemáticos textos escolares que nos endilgaron en los ochenta y noventa.

El aporte de Walker para desmontar los mitos y estereotipos que se han construido alrededor de la complejísima personalidad de Túpac Amaru es sin lugar a dudas uno de los hitos ineludibles en el estudio de esta figura histórica.

Importante complemento de “La rebelión de Túpac Amaru” es la compilación epistolar que Walker publicó hace pocos meses, “Tu ausencia ha sido causa para todo esto”, que reúne 33 cartas que Túpac Amaru, su esposa Micaela Bastidas y su leal colaboradora Tomasa Tito Condemayta se enviaron entre fines de 1780 y principios de 1781, es decir el período que comprende el auge del movimiento revolucionario, su fallido intento de tomar la decisiva ciudad del Cusco y la captura de Túpac Amaru y parte de los líderes de la insurrección.

Al margen de su enorme valor documental, la lectura de este trabajo resulta conmovedora por la intensa y emocionante correspondencia entre José Gabriel y Micaela, que Walker considera la mejor serie de cartas de amor publicadas en la historia peruana, y ciertamente no se nos ocurren contraejemplos que emulen la insobornable pasión y compromiso que ambos se expresaban.

"Tu ausencia ha sido causa para todo esto" | Imagen: Editorial Debate

Angustiada y desesperada porque su esposo se demora en el sur mientras ella lo aguarda para iniciar el asalto a la Ciudad Imperial, Micaela escribe turbulentas misivas en las que el cariño más tierno y la indignación más rabiosa (“yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto”) se entremezclan, a las que Túpac Amaru replica reafirmando su amor a toda prueba y pidiendo los plazos necesarios para su llegada.

Destacan asimismo las anotaciones que Walker hace a cada una de las cartas que ha compilado. No solo por su amplio conocimiento sobre la materia, sino por ese estilo casual, ameno y divulgativo que ya había maniobrado en publicaciones anteriores, y que lo faculta a exhibir su inocultable afecto por los seres que examina.

Resalta la cardinal importancia de Micaela en la revuelta, describiendo con admiración su temple y fortaleza, aunque también subrayando su carácter intemperante y excesiva desconfianza, que no siempre daba en el blanco; ilustra el valor de José Gabriel, su carisma y habilidad política, sin por ello esconder sus errores tácticos o sus indecisiones que contrastaban con la maciza resolución de su mujer. Y lo hace no solo motivado por su misión historiográfica, sino por una necesidad de comprender esas difíciles psicologías, de concatenar la emocionalidad y tragedia de estos destinos humanos con la objetividad de los hechos reconstruidos, y hallar un sentido integral en todo esto. Walker lo logra, y eso engrandece esta relevante empresa.

“Tu ausencia ha sido causa para todo esto”

Autor : Charles Walker.

: Charles Walker. Editorial : Debate.

: Debate. Año : 2024.

: 2024. Páginas : 128.

: 128. Relación con el autor: ninguna.

ninguna. Calificación: 4/5