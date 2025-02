En 1961, un jovencísimo Bob Dylan llegaba a Nueva York con dos objetivos: conocer a su ídolo Woody Guthrie, hospitalizado por una enfermedad neurológica degenerativa, e intentar hacerse un espacio en la bullente escena musical de la Gran Manzana, donde el folk y el blues marcaban la pauta, y el rock como tal empezaba a emerger entre los nuevos talentos estadounidenses.

Esa es la premisa de “Un completo desconocido”, el ‘biopic’ de Dylan que protagoniza Timothée Chalamet.

Estamos ante un retrato iniciático, el de un aspirante a estrella de la música que va revelando su precoz genio creativo mientras intenta ubicar su peculiar personalidad dentro del contexto de la fama y el éxito. Su ascenso no tarda en llegar, desde luego, pues su habilidad como cantautor comienza rápidamente a captar la atención de las disqueras y el público. Así que, desde arranque, no encontramos una historia de esfuerzo desmedido o sufridos incidentes, lo que ayuda a esquivar ciertos clichés del género.

Si bien en retratos biográficos de este tipo el riesgo de la caricatura o la imitación humorística está siempre latente, Chalamet los elude con destreza. No abusa de los mohínes impostados ni del disfuerzo, y más bien luce muy en control de su registro. Son dos horas en las que, ciertamente, vemos una transformación: el paso de la timidez inicial del novato a la displicencia del ‘rockstar’ conflictivo. Un arco evidente del personaje que, sin embargo, se trabaja con el matiz justo.

James Mangold, el director de la cinta, es un cineasta con oficio narrativo y bastante dúctil para explorar proyectos diversos. Prueba de ello son “Inocencia interrumpida” (1999), “3:10 to Yuma” (2007), “Logan” (2017) y “Ford vs. Ferrari” (2019). Además, ya había incursionado en el terreno del ‘biopic’ musical con “Walk the Line” (2005), muy buen retrato de una figura como Johnny Cash (también presente como secundario en la cinta sobre Dylan).

En “Un completo desconocido”, Mangold vuelve a mostrar sus mejores atributos: hay muy buenos y emocionantes momentos musicales –apenas con una guitarra y una armónica–; también un desarrollo de la dimensión íntima del artista, plasmado en sus relaciones amorosas con Joan Baez (Mónica Barbaro) y Suze Rotolo/Sylvie Russo (Elle Fanning); y un cierre del relato que sorprende por lo anticlimático (no hay spoiler aquí para quien conozca la historia real de Dylan): su tránsito del folk acústico a las guitarras eléctricas que enfureció a los tradicionalistas en su momento, pero que se convirtió en un hito en la historia del rock.

Una presentación en el Festival de Newport recibida por el público con abucheos, muy diferente a los finales usualmente apoteósicos de este tipo de películas.

Esa renuncia al tono celebratorio habla muy bien de Mangold y sintetiza de la mejor manera esta etapa de la carrera de Dylan. El resto de la historia es de sobra conocido.