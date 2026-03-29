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Resumen

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“Una dama escribiendo”, obra del pintor neerlandés Johannes Vermeer.
“Una dama escribiendo”, obra del pintor neerlandés Johannes Vermeer.
Por Alonso Cueto

Una mujer llamada Gia tiene serias dificultades financieras y ese no es su único problema. Está abrumada por la ansiedad. Tiene un caso de desorden obsesivo compulsivo. No ve un horizonte de salida. En esas circunstancias aparece un hombre que le ofrece una solución. Se llama Nathan y ha surgido como un galán inesperado en el paraíso de una página web. Él se encargará de sus problemas de dinero, pero pone una condición. Ella debe ser desde entonces su mascota.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.