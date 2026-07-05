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Resumen

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Mural de Lionel Messi pintado en una calle del centro de Buenos Aires.
Mural de Lionel Messi pintado en una calle del centro de Buenos Aires.
/ PAU BARRENA
Por Alonso Cueto

Nadie confía en casi nadie. No tenemos confianza en nuestros líderes, en nuestros gobernadores, en nuestros políticos. Es la misma razón por la que casi no hay héroes. Los últimos que tuvimos en el Perú fueron Ketín Vidal y María Elena Moyano. Y tantos héroes anónimos entonces y hoy. Esta carencia de héroes se extiende a la vida internacional. No hay líderes en el mundo, apenas caudillos tribales. Están engarzados en guerras sin fin y sin sentido, sin héroes que mostrar.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.