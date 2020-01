Las redes sociales pueden ser sumamente útiles o sumamente tóxicas, según se usen, ya lo sabemos. La actriz Fiorella Pennano ( 1991 ), tras un periodo de reflexión sobre el uso de esta herramienta, decidió darle la vuelta al uso que le venía dando. “Quería dejar en mis seguidores algo más que selfies, algo más que ‘me compré estos zapatos’ o ‘me fui a esta fiesta’ o ‘comí tal cosa’. No estoy criticando a quienes lo hacen; solo me pareció necesario darle otro uso porque, como actriz, con ganas de difundir el trabajo teatral, quería darle a la comunidad algo que le sirva realmente”, dice. Y así nació #ActoresDePrimera, un programa que cuelga los domingos en Instagram TV y en el que ofrece consejos para personas que quieren ser actores o que están siguiendo cursos de actuación. Y completamente gratis para el público gracias al auspicio de Adidas y la producción de Animalien, de la cual la actriz es cofundadora.





Es difícil relacionar el teatro con la tecnología, más allá de los elementos que se usan en la puesta en escena, ¿no?

El teatro es el único arte que no se puede experimentar o consumir por el celular o por medios digitales. Cuando vemos la grabación de una función de teatro, ya es otra cosa, ya no es una persona frente a ti viviendo cada momento. Creo que, cuando vaya pasando el tiempo, el teatro será cada vez más valioso para quienes quieran tener una experiencia viva. Sí. Quedarán los conciertos y las funciones de teatro.





¿Cómo nace la idea de #ActoresDePrimera como un insumo para esa experiencia viva?

Gracias a la experiencia de Animalien [productora de la que es cofundadora], hemos viajado por Lima y el país llevando nuestras obras. Nos hemos acercado a públicos muy distintos y hemos aprendido mucho de ello. Siempre terminábamos nuestras visitas con un conversatorio, y eran muchísimas las preguntas que surgían sobre la actuación y la puesta en escena. “¿Dónde puedo estudiar?”, “¿cómo me preparo para una audición?”, “¿cómo puedo aprender?”. Eso me hizo pensar en qué le ofrezco al público además de mis recetas de cocina. Y, bueno, lo que puedo compartir es mi experiencia como actriz, creadora teatral o gestora cultural. Así nació la propuesta. Y espero hacer muchas temporadas de #ActoresDePrimera para poder contar con muchos de los maestros de la actuación.





¿Cómo elegiste los temas de los episodios?

Los temas giran alrededor de la preparación del actor. Actuar no es fácil y, para mí, el trabajo del actor es muy delicado. La excelencia en la actuación no se consigue solo leyendo el texto de forma adecuada; hay muchos otros factores que tomar en cuenta. Creo que todos queremos que la industria del teatro peruano sea mucho más reconocida de lo que es, y quiero contribuir a ello. Si, gracias a los videos que iré colgando, la gente puede conocer quién fue Sanford Meisner o buscar el libro Un actor se prepara, de Konstantin Stanislavski, me sentiré satisfecha. En esta primera temporada, contamos con invitados de lujo como Leonardo Torres, Pilar Nuñez, Fernando Luque, Lizet Chávez y Norma Martínez.





¿Te molesta que se refieran a ti como influencer?

Me han dicho más de una vez que soy influencer, pero yo no me considero así, aunque valoro el uso de la herramienta. Yo creo que la única influencia que ejerzo sobre la gente se da a través del teatro. Con Animalien, con Norma [Martínez], elegimos las obras que queremos compartir con la comunidad, y hemos hecho Pulmones, Solo cosas geniales y ahora preparamos Cuatro minutos, doce segundos, en el Teatro de Lucía en marzo. Son obras que, creemos, son importantes y deben entregarse al público. Estoy segura de que el teatro les hace bien a las personas; por eso, quiero acercarlo a la gente por todos los medios posibles.





Los datos

Episodios de #ActoresDePrimera