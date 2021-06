Conforme a los criterios de Saber más

A medida que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanza con el procesamiento de los votos de los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), los escenarios que pueden abrirse se centran principalmente en lo que suceda con los votos impugnados en las mesas de sufragio y las actas electorales observadas por personal del ente electoral. Es aquí donde jugarán un rol clave los jurados electorales especiales (JEE) y, en caso de haber apelaciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) [ver infografía].

En ese contexto, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, indicó el martes a El Comercio que el pleno de ese organismo determinó que hará públicas las sesiones donde el colegiado delibere y vote las resoluciones sobre las actas observadas. Esto se desarrollaba normalmente en privado tras audiencias públicas con participación de las partes. El objetivo, afirmó, es transparentar este procedimiento en su estadio final. En esa línea, pidió a los postulantes presidenciales proyectar serenidad y cuestionó a quienes buscan “petardear” el proceso electoral.

“Solamente por esta vez lo vamos a hacer. Quizá se presentara en el futuro alguna necesidad de abrir la deliberación y no tenemos inconveniente de hacerlo. En esta oportunidad obedece a la especial calidad, condición y situación que se ha generado”, explicó.

Al cierre de este informe, Castillo sacaba una diferencia de más de 107.000 votos a su rival Fujimori. El docente registraba el 50,31% de los votos válidos, mientras que la excongresista, el 49,69%. Ello al 98,28% de actas procesadas y al 96,73% de las contabilizadas.

Asimismo, la ONPE reportó que, de más de 85.003 actas procesadas, 1.337 (que representarían más de 334.000 electores en bruto considerando un promedio de 250 por mesa, pero no necesariamente votos) fueron enviadas a los JEE por distintas observaciones, y que de ese total, 464 tenían votos impugnados. En tanto, al 64,42% de actas procesadas provenientes del extranjero se dio cuenta de la participación, al momento, de 201.107 connacionales de un padrón de 997.000.

La decisión del JNE se dio un día después de que Fujimori denunciara un presunto “fraude en mesa” a favor de su contrincante de Perú Libre. Esto fue rechazado por Salas Arenas, quien refirió que, de acuerdo a las denuncias conocidas, se trataría de hechos aislados de personas ajenas a los entes electorales.

“Hay que distinguir lo que es un fraude de un acto aislado o comisión de algún tipo de delito electoral: por ejemplo, el alterar los votos por una persona, personero o incluso por una organización política. No sería un acto de fraude, sería más bien un acto delictivo”, explicó. Añadió que hasta ayer no tenía reporte de apelaciones a decisiones de los JEE sobre actas observadas, para lo que hay un plazo de tres días.

El martes, el Ministerio Público informó del inicio de una investigación por el presunto delito contra la voluntad popular a un personero de Perú Libre que fue detenido el domingo en Carabayllo con 87 cédulas de sufragio, que tenían inscripciones. Asimismo, se abrió una indagación preliminar a otra personera del partido hallada con 256 cartillas.

Invocación a candidatos

Desde Fuerza Popular, la candidata a la vicepresidencia, Patricia Juárez, insistió en RPP con la denuncia de “fraude en mesa”, pero aseguró que en su partido “están absolutamente decididos a aceptar lo que resuelvan los organismos electorales de manera objetiva”. En tanto, la virtual bancada de Perú Libre emitió un comunicado en que calificó de “malintencionadas” las posiciones desde el rival, invocando a los ciudadanos a “mantenerse vigilantes” y pidiendo a los órganos electorales cumplir sus funciones “respetando la voluntad de pueblo”.

El presidente del JNE instó a los candidatos a proyectar serenidad y cuestionó a “gente interesada en petardear, quebrar y destruir este proceso”. “Los he escuchado a ellos preocupados porque el proceso termine y señalando que van a reconocer los resultados. Me parecería absurdo que habiendo jurado que van a respetar la democracia, las instituciones, estén trabajando en contra. No sería coherente”, dijo sobre los candidatos presidenciales.

“No hay que dejarse llevar por la gente que lo que quiere es quebrar, romper, presionar. Esa no es la forma, no son los modales de la democracia. Tiene que esperar la gente con serenidad. Pensar que el país, tan polarizado como se encuentra, tiene que encontrar los caminos de la recomposición. Hay que tener cuidado con dejarse llevar por gente que tiene la cabeza puesta en sus propias agendas, que tiene sus propios intereses”, concluyó.

Información pública

Conforme avanza el cómputo de actas electorales de las mesas de votación en el país, estas son publicadas por la ONPE en su plataforma web de resultados del proceso.

Desde los JEE, es necesario remarcar que se realizan audiencias públicas respecto de los votos impugnados, puesto que dichos organismos los resuelven en segunda y última instancia. Esto previas audiencias públicas que son virtuales y se anuncian en la plataforma electoral web del JNE.

La noche del martes, el JNE informó que el JEE Lima Centro 2 realizará este miércoles 20 audiencias sobre votos impugnados, desde las 2 p.m. hasta las 5 p.m. vía Zoom.

Otro acto que se transparenta se refiere a las apelaciones que se puedan hacer ante el JNE respecto de las actas observadas, según explicó a este Diario Alexandra Marallano, funcionaria del organismo. Ello porque los expedientes se publican también en la plataforma virtual del tribunal electoral.

Es así que, a través de esos expedientes publicados, los ciudadanos pueden revisar también los argumentos de los apelantes, de los JEE y del JNE en sus respectivas resoluciones. En esos documentos también podrán encontrarse las actas electorales en cuestión.

Acta de escrutinio de una mesa de Miraflores, en Lima, a manera de ejemplo. Contiene un voto impugnado y una observación: "En esta mesa están votando varios discapacitados".

Tras la segunda vuelta del 5 de junio del 2016 entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, el JNE culminó unas dos semanas después con las audiencias de apelación de actas observadas. Luego, proclamó los resultados de ese proceso electoral mediante una resolución del 28 de junio de ese año.

Para el experto en derecho electoral, Jorge Jáuregui, todas esas posibilidades de que los ciudadanos accedan a la información del procesamiento de las actas y su cómputo dan cuenta de que no hay opacidad y que el proceso está garantizado. En esa línea, calificó de buena decisión la medida adoptada por el pleno del JNE.

“Es muy relevante, porque es un modo en el cual desde los organismos electorales se ofrecen mejores condiciones para lograr la confianza pública, que lamentablemente se ha visto afectada por tanta desinformación […] Lo que están haciendo es incrementando mecanismos para dar mayor transparencia, no obstante haber tenido un buen desempeño”, sostuvo.

En base a los antecedentes, calculó que en unas tres semanas se podría conocer las resoluciones finales de los JEE y del JNE sobre las actas observadas. “Las elecciones son emocionales, la política es emotiva. Pero más allá de la emoción o emotividad que puedan tener los actores políticos, desde el punto de vista del derecho electoral el tema es bien transparente, la forma cómo se procesan las actas y demás”, sentenció.

