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Resumen

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La jornada de Jorge Nieto comenzó en un restaurante de Punta Hermosa, donde desayunó tamales y café junto a representantes del Sindicato de Trabajadores de Construcción civil de los Balnearios del sur.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.