La jornada de Jorge Nieto comenzó en un restaurante de Punta Hermosa, donde desayunó tamales y café junto a representantes del Sindicato de Trabajadores de Construcción civil de los Balnearios del sur.

Al terminar, se tomó unos minutos para hablar con la prensa. “Estamos en un día de fiesta, la democracia es una fiesta. Resolvemos nuestras diferencias en paz, con respeto”, señaló tras la cita.

Más allá de lo político, el día tuvo un matiz familiar. Nieto compartió que su hijo Daniel, quien vive en México, regresó al Perú para votar por primera vez. Lo acompañaron también sus vicepresidentes, Susana Matute y Carlos Caballero.

También aprovechó para cerrar temas pendientes, como su tardanza en el último debate. “Es una página a la que le hemos dado la vuelta. Lo que pasó, pasó; no se puede llorar sobre la leche derramada”, sentenció.

El candidato presidencial Jorge Nieto emite su voto en Punta Hermosa durante las Elecciones 2026. (Foto: composición)

Sin embargo, esa tranquilidad le jugó una mala pasada en el colegio Víctor Belaunde. Nieto cometió un error poco común: marcó su cédula a vista de todos, fuera de la cámara secreta. Un miembro de la mesa tuvo que llamarle la atención y pedirle que ingresara a la cabina para asegurar la reserva de su voto.

-Críticas a la gestión electoral-

Con el paso de las horas, el tono de Nieto cambió debido a los retrasos en la apertura de locales.

A través de sus redes y luego ante la prensa, calificó como “lamentable” la gestión de la ONPE. “Es un hecho que han fallado. No entregar el material a tiempo es una fallas grave y se les tiene que pedir cuentas”, sentenció.

Sobre la propuesta de ampliar la votación para el lunes en las zonas afectadas, la calificó como una medida “poco ortodoxa pero necesaria” para garantizar el derecho al sufragio.

Asimismo, al ser consultado sobre denuncias de presunto fraude de otros sectores, respondió: “yo soy un político responsable; si no tengo evidencias, no puedo pronunciar palabras de ese calibre. Quien las diga, que entregue sus pruebas o que se calle la boca”.

- La espera de los resultados-

Al cierre de las urnas, Nieto recibió los primeros sondeos en su local partidario. “Mis compañeros y mi familia siempre están conmigo”, afirmó, pidiendo esperar con “paciencia y calma” el conteo rápido y la votación final del sistema electoral.

Pese a lo ajustado de las cifras, se mostró optimista sobre su pase al balotaje. “Los indicadores que tenemos nos dicen que llegaremos a la segunda vuelta”.

Para el exministro de Cultura, el mayor logró de la jornada fue el apoyo de los nuevos votantes. “La fuerza política importante la tiene la juventud peruana. Lograr que tengan ilusión y esperanza es más importante que cualquier otra cosa” finalizó, subrayando que ahora queda en manos de los políticos cumplir las promesas hechas en la campaña".