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El candidato del buen gobierno aseguró que se debe devolver la participación directa a la ciudadanía, en materia constitucional. Foto: captura de Facebook
El candidato del buen gobierno aseguró que se debe devolver la participación directa a la ciudadanía, en materia constitucional. Foto: captura de Facebook
Por Redacción EC

Durante su cierre de campaña, el candidato presidencial del partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, remarcó que, para él, lo más importante, en términos democráticos, es “devolverle al Pueblo su derecho de intervenir por vía directa, sea plebiscito o referéndum, en materia de reforma constitucional”.

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