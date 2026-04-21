En el marco de la 31.ª edición del CADE Universitario, organizado por IPAE Acción Empresarial, se llevará a cabo el panel denominado “¡El Perú es clave!”. Esta actividad contará con la presencia de Mitsuharu Tsumura, chef detrás de Maido, el mejor restaurante del mundo en la guía The World’s 50 Best Restaurants 2025.

La intervención del chef peruano tendrá como objetivo exponer la cultura como un factor que funciona como motor de desarrollo y cohesión social en el territorio nacional, incentivando a los participantes a identificar su capacidad de impacto desde sus respectivos ámbitos de desempeño profesional.

El CADE Universitario busca movilizar a los estudiantes universitarios, conocidos como cadeístas, para que se involucren de manera activa en la construcción de la realidad nacional. A través del relato de experiencias individuales, la organización pretende que los jóvenes asuman su rol como agentes de cambio y conecten con propuestas que deriven en acciones concretas.

El programa académico de este año contempla el abordaje de ejes temáticos vinculados al ejercicio del derecho al voto con responsabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad. Asimismo, se discutirán aspectos relacionados con la vigencia del Estado de Derecho y el uso del diálogo como herramienta de concertación.

Otros expositores del CADE Universitario serán Gianfranco Ferrari, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, Mariela García de Fabbri, Martin Tanaka, Percy Medina y Urpi Torrado.