Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mitsuharu Tsumura. (Foto: Difusión)
Mitsuharu Tsumura. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En el marco de la 31.ª edición del CADE Universitario, organizado por IPAE Acción Empresarial, se llevará a cabo el panel denominado “¡El Perú es clave!”. Esta actividad contará con la presencia de Mitsuharu Tsumura, chef detrás de Maido, el mejor restaurante del mundo en la guía The World’s 50 Best Restaurants 2025.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.