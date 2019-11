Últimas







José Negrón: “Si el niño puede evitar la anemia tendrá una adecuada formación cerebral” Muchas veces no se les ha explicado adecuadamente a los padres sobre la importancia de cumplir de la dosis de micronutrientes para que sus hijos no sean víctimas de la anemia. Y no saben que puede ser también una ventana de oportunidad