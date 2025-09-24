A fin de que más jóvenes logren inscribirse al Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) realizará una serie jornadas denominadas “Becatón” en todo el país.

Aunque la inscripción es virtual y gratuita mediante la página web www.pronabec.gob.pe/beca-18, hasta el domingo 5 de octubre (23:59 horas) , el Pronabec también busca inscribir masivamente a quienes cumplen los requisitos en alguna de las 10 modalidades disponibles de Beca 18.

Así, quienes tengan dudas o necesiten ayudar para completar su inscripción exitosamente pueden acercarse a diferentes puntos de la Becatón. El ingreso es libre, solo deben llevar su DNI en físico y los documentos que se requieren en la modalidad elegida.

Cronograma en distritos de Lima

En Lima, el Pronabec estará presente en los distritos de San Luis, Independencia, Ventanilla, Santa Anita, Villa El Salvador, La Victoria y Callao. Esta lista se irá ampliando en los próximos días.

El jueves 25 de setiembre, de 8:00 a.m. a 1:00 pm, será la “Bktón Ventanilla” en la Casa de la Juventud (av. Brasil S/N AA. HH. Villa Los Reyes). Y el viernes 26 de setiembre, se desarrollará la “Bktón Santa Anita”, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la Explanada Municipal de Santa Anita.

La próxima semana, se tiene previsto la “Bktón Villa El Salvador” el lunes 29 de setiembre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Palacio de la Juventud (cruce de la av. central y av. Bolívar).

El martes 30 de setiembre se realizará la “Bktón La Victoria” en el colegio César Vallejo. De 8:00 a. m. a 1:00 p. m., se prevé la participación de escolares de 25 colegios del distrito. Además, en simultáneo, también realizará la “Bktón Callao” en la Casa de la Juventud y Cultura (av. Argentina 2510) de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Beca 18-2026 ofrece 10 modalidades de postulación para que jóvenes peruanos de buen rendimiento académico y condiciones de vulnerabilidad accedan a educación superior de calidad. Foto: Pronabec

Jornadas de inscripción en regiones

En todas las regiones del país también se estarán realizando diversas jornadas, por ejemplo en Amazonas, Áncash, Ica, Lambayeque, San Martín, Tacna, Tumbes y otros. Además, este 24 de setiembre habrá una “Bktón en Tambos” en zonas rurales de 22 regiones.

Además, quienes tengan dudas también pueden acercarse a cualquiera de las 33 sedes del Pronabec a nivel nacional para recibir orientación presencialmente. Desde esta semana, hasta el 4 de octubre, el horario de atención es de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., a excepción de Lima que se mantiene el horario presencial de lunes a viernes, mientras que los sábados la atención es virtual.

El Pronabec informó que se realizarán más jornadas de Becatón a nivel nacional, las cuales se irán informando a través de las redes sociales del Pronabec.

El dato

Para conocer más sobre Beca 18-2026, revisar la página web www.pronabec.gob.pe/beca-18, escribir al canal de Facebook www.facebook.com/PRONABEC o al WhatsApp 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.