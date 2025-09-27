Cientos de manifestantes se congregan al frontis del Congreso, en el Centro Histórico de Lima, en una nueva jornada de protestas denominadas ‘Marcha de la Generación Z’ para mostrar su rechazo hacia el gobierno de Dina Boluarte y el Parlamento, instituciones a las que acusan de no luchar contra la ola de inseguridad que afectan al país.

Este 27 y 28 de septiembre, organizaciones sociales llamaron a los ciudadanos a salir a las calles para expresar su inconformidad hacia la gestión actual. La convocatoria de este sábado inició a las 5: 00 p. m. en la Plaza San Martín y se trata del tercer fin de semana en el que se llama a movilizaciones a nivel nacional.

Avenida Abancay permanece bloqueada por el avance de los manifestantes hacia el Congreso. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

Ante el avance de los jóvenes manifestantes hacia el Congreso, agentes de la Policía Nacional resguardan la sede parlamentaria. Además, el tránsito de la avenida Abancay permanece cerrado, en ambos sentidos, ante la presencia de los manifestantes y agentes de la PNP en el lugar.

“¡Fuera, delincuentes!, ¡Dina corrupta!“, son algunas arengas que vociferan los ciudadanos.

Sin embargo, a diferencia de las semanas anteriores, no se han registrado enfrentamientos o uso excesivo de la fuerza policial y también se reporta menor afluencia de participantes. En la última jornada organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos denunciaron que la Policía disparó perdigones de goma dura contra manifestantes y periodistas que cubrían las manifestaciones.

Protestas iniciaron en contra de la reforma de pensiones, pues ciudadanos denunciaban que favorecían a las AFP. Foto: GEC

A estas protestas se han sumado los trabajadores del transporte público, quienes durante las primeras horas de la mañana participaron en un paro para exigir la atención del gobierno hacia la ola de asesinatos de conductores, atentados y cobros extorsivos que padecen durante los últimos meses. La jornadas de protestas iniciaron el último jueves 25 cuando buses de las empresas Huáscar, Santa Catalina, Línea 41, Vipusa, que inician su ruta en la periferia de la ciudad, se movilizaron por la Panamericana Norte y Sur rumbo al Congreso.