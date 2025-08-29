Cierre de la av. Ramiro Prialé: conoce las ruta alternas para llegar a Lima Este

La avenida Ramiro Prialé permanecerá cerrada por 45 días, por lo que se ha implementado un plan de desvío vehicular para facilitar la construcción del bypass Las Torres, que agilizará el tránsito desde Lima a Chosica y otros distritos.

EMAPE, de la Municipalidad de Lima, informó que los trabajos iniciarán con la rehabilitación de pistas en los accesos viales de entrada y salida hacia el viaducto de 1.4 kilómetros que se construirá en el cruce de la avenida Las Torres y la autopista Ramiro Prialé.

El plan de desvío vehicular se ejecutará las 24 horas del día y está vigente desde el último 27 de agosto, ha informado EMAPE.

El cierre parcial en la avenida Ramiro Prialé por obras de bypass Las Torres está vigente desde el último 27 de agosto.

Se cerrará la avenida Ramiro Prialé en dos tramos:

Avenidas Huachipa y Las Torres Avenidas Carapongo y Ferrocarril

De Lima a Chosica: se habilitará la Ramiro Prialé en doble sentido para que puedan seguir su trayecto con normalidad De Lima a Carapongo: circular por la avenida Ramiro Prialé, voltear en la av. Ferrocarril y continuar por la avenida Carapongo De Chosica a Lima: si circulan por la avenida Ramiro Prialé o la avenida Carapongo, deben dirigirse a la avenida Las Torres, seguir por la calle Los Robles, girar a la avenida Huachipa y retomar la ruta De Cajamarquilla a Lima: circular por las avenidas Las Torres, Circunvalación, Huachipa y continuar por la autopista Ramiro Prialé. De Santa Clara a Lima: de la avenida Las Torres, pueden ir por las avenidas Carapongo, Ramiro Prialé y Las Torres, la calle Los Robles y las avenidas Huachipa y Ramiro Prialé De Lima a Huachipa: los autos pueden ingresar por la avenida Los Laureles

Cabe indicar que el bypass de la autopista Ramiro Prialé busca mejorar la conexión entre Ate, Lurigancho-Chosica y la Carretera Central. Sin embargo, durante el tiempo de ejecución, se prevé un incremento del tráfico en avenidas y calles aledañas.

Emape detalló que la obra se encuentra en la etapa final de instalación de los pilares de concreto, columnas del viaducto, y la próxima semana se colocarán las vigas cabezales sobre dichos pilares.

