Hasta hoy, jueves 23, en el país 366.550 personas habían contraído el coronavirus (COVID-19) y 17.455 habían perdido perdido la vida a causa de esta enfermedad, según el Ministerio de Salud. Mientras, en el mundo 15.321.211 personas se habían contagiado y 625.888 habían fallecido, de acuerdo al Johns Hopkins University & Medicine. Y las cifras, lamentablemente, siguen en aumento.

Frente a esta situación, es una necesidad mundial conseguir la vacuna contra el SARS-CoV-2, el virus que ocasiona la enfermedad del COVID-19. Ello, para inmunizar a la personas y así sus organismos se puedan defender contra el ataque de este patógeno.

A continuación, respondemos algunas preguntas claves sobre la ansiada vacuna contra el COVID-19.

1.¿Para cuándo estará lista la vacuna contra el virus del Covid-19?

No hay una fecha exacta. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señala que sería muy precipitado decir que se tendrá la vacuna en este año. Ella considera que esta estará lista para mediados o para la segunda mitad del próximo año. Lee aquí la nota completa.

2.¿Cuál será el orden en que se aplicará la vacuna cuando llegue al país?

Mazzetti ha mencionado que primero se vacunará a las personas que conforman la primera línea de combate contra el COVID-19: personal de salud, los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía, los bomberos, el personal de limpieza, entre otros; y después a las personas vulnerables contra la enfermedad.

“Un segundo momento son las personas vulnerables que se define de acuerdo con el virus, que serían los adultos mayores que hemos visto que este grupo no será el más numeroso, pero tiene un riesgo de mortalidad 8 veces por encima del promedio y así hay toda una metodología para seguir hablando de vacunación”, ha señalado la ministra. Lee aquí la nota completa.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra: “No tendremos la vacuna para el coronavirus antes de fin de año”

Martín Vizcarra: “No tendremos la vacuna para el coronavirus antes de fin de año”

3.¿Cuáles son las posibles vacunas para prevenir el contagio del coronavirus?

Los países y laboratorios de todo el mundo vienen trabajando para conseguir la vacuna contra el SARS-CoV-2, que produce el COVID-19. Los trabajos más avanzados son dos: la vacuna que elabora la Universidad de Oxford en asociación con la farmacéutica Aztrazeneca y la que elabora el Ejército Chino con el laboratorio CanSino. En los estudios preliminares, ambos han demostrado su eficacia contra el patógeno, pero se necesita realizar más estudios. Mira aquí la nota completa.

4. ¿El Perú también trabaja en una vacuna contra el virus?

Sí. Un grupo de investigadores peruanos también se han unido a la carrera por conseguir la vacuna contra el SARS-CoV-2. El proyecto lo impulsan el laboratorio Farvet y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La semana pasada, se informó que el estudio de la vacuna entraba a una nueva la fase de su ensayo preclínico. Sin embargo, también se señaló que la falta de financiamianto podría complicar el proyecto. Lee aquí la nota completa.

5. ¿Qué es el Comando Vacuna?

Es un equipo de trabajo cuya labor es gestionar y obtener una vacuna contra el coronavirus una vez que se encuentre lista y sea aprobada para su uso en las personas. Está compuesto por representantes del Ejecutivo y por personas particulares. Es liderada por Carlos Neuhaus. Lee aquí la nota completa.

Este equipo, sin embargo, no ha estado exento de observaciones, por ejemplo, con relación a los plazos para conseguir la vacuna. A inicios de este mes, por ejemplo, uno de sus integrantes afirmaba que la ansiada vacuna estará lista para “finales de septiembre y principios de octubre el mundo estará vacunándose de COVID-19″ (puedes ver leer aquí sus declaraciones). No obstante, como lo ha mencionado la ministra Mazzetti, esto no va a ocurrir.