La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, consideró que sería muy precipitado anunciar que la vacuna contra el COVID-19 estará lista para el primer trimestre del próximo año. Señaló que la cura de la enfermedad llegaría a mediados del 2021.

“No creo que sea (durante el primer trimestre del próximo año), o sea, eso ya depende de la suerte, pero en términos generales y por lo que vemos hasta ahora todo puede cambiar, porque a mí me dieron un estetoscopio y un martillo de reflejo porque soy neuróloga, pero bola de cristal no me dieron y un poco precipitado el primer trimestre, muy probablemente va a ser mediados o avanzado el otro año”, declaró en entrevista con Canal N.

Asimismo, sostuvo que cuando la vacuna llegue a nuestro país, primero será aplicada al personal que trabaja en la primera línea contra el COVID-19, como los trabajadores de Salud, bomberos, policías, etc., posteriormente, a la población vulnerable.

“Siempre hay estrategias en la parte de vacunación, primero se tiene que hacer a todos los que hacen el combate, que somos todos los de salud y los asociados a la salud, tanta gente heroica de nuestras Fuerzas Armadas y policiales que hemos visto como Indeci, los bomberos, los serenos, personal de limpieza”, aseguró.

“Un segundo momento son las personas vulnerables que se define de acuerdo con el virus, que serían los adultos mayores que hemos visto que este grupo no será el más numeroso, pero tiene un riesgo de mortalidad 8 veces por encima del promedio y así hay toda una metodología para seguir hablando de vacunación”, comentó la ministra.

Prueba molecular creada en Perú

Por otro lado, la titular de Salud enfatizó que las pruebas moleculares y la rápidas no detectan 100% el virus. Asimismo, precisó que la prueba molecular elaborada en nuestro país ya está casi lista y en unos 15 días se estaría utilizando.

“Ninguna prueba es el 100%, ni si quiera la prueba molecular porque ya les he dicho que en salud uno más uno no es dos ya que vemos seres humanos y esto es cambiante. Si yo hago la prueba molecular en un laboratorio, tomo una lámina, pongo una partícula del virus y aplico la PCR 100% de detección de virus, pero una cosa es una laminita y otra es la garganta y secreción”, comentó Mazzetti.

“Afortunadamente en el Perú tenemos varios desarrollos, los ventiladores que se están haciendo en las universidades, en la Marina. Las pruebas que se está haciendo en el país, en realidad son un ingenio en la forma de cómo detectar una partícula, esas pruebas están muy avanzadas y el INS nos ha explicado que faltan los últimos pasos, esperemos que en unos 15 días ya podamos tener la posibilidad de emplearlas”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Intervienen a bachiller que atendía pacientes COVID-19