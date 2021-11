Este domingo 7 de noviembre no se aplicará la restricción de uso de vehículos particulares para Lima y Callao; es decir, estará permitida la salida de autos. Asimismo, el transporte público en ambas jurisdicciones también funcionará con normalidad. Todo esto en el contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En ese sentido, el toque de queda (inmovilización social obligatoria) en Lima y Callao se iniciará a la 2 a.m. y culminará a las 4 a.m. No obstante, este fin de semana se brindará facilidades para la movilización durante la madrugada de las personas que tienen programadas la aplicación de dosis de vacunas contra el COVID-19.

Recordemos que el gobierno del presidente Pedro Castillo actualizó las medidas de restricción ante una eventual tercera ola del COVID-19. Según el Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, estas aplican hasta el domingo 14 del presente mes.

Lima Metropolitana y Callao se encuentran en nivel moderado de alerta sanitaria.

El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio para ingresar a diversos locales a nivel nacional. Sin embargo, en la nueva actualización de protocolos de bioseguridad indica que si una persona tiene una mascarilla KN95 ya no será necesario usar doble de este elemento. En el siguiente video, conoce los cambios realizados.

