El ambiente navideño ya empezó a iluminar el Cercado de Lima, donde los centros comerciales y galerías han empezado a decorar sus vitrinas con luces, árboles y adornos temáticos que anuncian la llegada de la campaña Navidad 2025.

Desde los primeros días de noviembre, los visitantes pueden apreciar las guirnaldas, nacimientos, árboles artificiales y luces LED que ya ofrecen las galerías comerciales, mientras las tiendas aprovechan la temporada para lanzar promociones y mostrar sus novedades.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Familias buscan sus nacimientos navideños en los comercios del Centro Histórico de Lima. Foto: GEC / César Bueno

En lugares emblemáticos como Mesa Redonda y el Mercado Central, los comerciantes reportan un incremento progresivo de clientes que buscan anticiparse a las compras.

Algunas familias ya están yendo a ver los nuevos diseños de adornos y juegos de luces.

Familias buscan sus adornos navideños en los comercios del Centro Histórico de Lima. Foto: GEC / César Bueno

Por su parte, los grandes centros comerciales del Cercado también comenzaron sus campañas de iluminación. Algunos ya encendieron los tradicionales árboles gigantes que marcan el inicio de la temporada festiva, mientras otros preparan actividades temáticas y ferias artesanales para atraer a las familias limeñas.

Familias buscan sus adornos navideños en los comercios del Centro Histórico de Lima. Foto: GEC / César Bueno

La Municipalidad de Lima informó que coordina operativos para garantizar la seguridad y el orden en los puntos de mayor afluencia, especialmente en zonas comerciales con alta concentración de público.

Con luces, música y ofertas, la Navidad 2025 empieza a llenar de color y las calles del Centro Histórico, marcando el inicio de una de las épocas más esperadas del año.