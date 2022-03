Hasta siempre, colega. El periodista Kike Flor, quien durante varios años formó parte de la familia periodística de El Comercio, falleció este lunes 14 de marzo debido a problemas de salud.

Kike Flor fue un periodista que se caracterizó por su versatilidad y firme compromiso para buscar la verdad. Será recordado, además, por haber sido uno de los mejores periodistas de investigación del medio peruano.

“Kike fue siempre uno de los mejores periodistas de investigación que ha tenido el diario. Hacía un trabajo inmersivo, en su labor de reportero se metía dentro del problema de lo que estaba cubriendo para conseguir un poco más de información. Era un profesional muy riguroso”, recuerda Mariza Zapata, editora de cierre de El Comercio, quien trabajó con Kike Flor durante varios años.

“Me gustaba su capacidad de indagación, algo que el periodista siempre debe de tener, que lo hace al final conseguir las mejores historias. Se indignaba frente a los problemas, era un excelente redactor y reportero. Lo recuerdo mucho en su etapa de trabajo investigativo, esa fue la mejor etapa de Kike”, agregó.

Kike Flor (de polo negro) junto a Pedro Ortiz y Aníbal Alvarado, quien fuera el editor de ambos en la sección Metropolitana de El Comercio | Foto: Cortesía Pedro Ortiz Bisso

Gran periodista, mejor persona

El periodista Pedro Ortiz Bisso conoció a Kike Flor hace unos 30 años, cuando este ingresó al diario para trabajar en Semillero, sección que se dedicaba a la búsqueda de nuevos valores para el deporte nacional, principalmente en fútbol y vóley.

“Siempre fue alegre, ingenioso, muy chamba. Empezó haciendo Semillero y luego lo pasaron a Hípica, una sección que no se leía mucho pero en la que él siempre trató de generar atención con sus notas. Luego integró el equipo de investigación con Ricardo Uceda, y fue partícipe de investigaciones muy importantes no solo para el diario sino para el país, como la de la fábrica de firmas (falsas) de Perú 2000″, recordó Pedro Ortiz, no sin antes agregar que Kike Flor también formó parte de la sección Metropolitana de El Comercio.

“Me da mucha pena, mucha tristeza, Kike era un gran periodista, pero sobre todo, un gran tipo. Es doloroso saber que ya no lo tendremos más entre nosotros”, finalizó.

