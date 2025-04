La fatiga en los pilotos es un factor frecuentemente determinante en la ocurrencia de accidentes e incidentes aéreos. Así lo reconoce la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de las Naciones Unidas, al señalar que la fatiga en las tripulaciones de vuelo representa un riesgo que disminuye sus capacidades mentales y físicas para operar con seguridad. Se estima que el 20 % de los accidentes aéreos tienen como causa esta problemática, que afecta directamente a los pilotos en el Perú y compromete la seguridad aérea nacional.

Según la normativa peruana, el tiempo de vuelo se contabiliza desde que el avión empieza a desplazarse bajo su propio impulso con el objetivo de despegar, hasta que se detiene al finalizar el vuelo. En cambio, las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR) consideran como tiempo de vuelo todo desplazamiento de la aeronave desde que comienza a moverse, sin importar el tipo de impulso.

La Dirección General de Aeronáutica Civil aún no publica una modificación crucial en la forma de contabilizar las horas de vuelo.

Esta discrepancia entre la normativa peruana y la internacional coloca a los pilotos peruanos en una situación de desventaja, ya que, en aeropuertos de alto tráfico como los de Cusco, Arequipa, Juliaca, Chiclayo o Trujillo, pueden transcurrir hasta 45 minutos desde el remolque de la aeronave en la puerta de embarque hasta que esta se mueve por sus propios medios. Esto genera una contabilización incorrecta del tiempo total de vuelo y, en consecuencia, del descanso requerido para las tripulaciones.

Los pilotos aseguran que esta situación afecta directamente sus periodos de descanso, los cuales resultan insuficientes, lo que incrementa la fatiga y pone en riesgo la seguridad operacional, así como la del conjunto del sector aéreo nacional.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad responsable de normar, supervisar y fiscalizar el sector aeronáutico civil, presentó el 17 de mayo de 2024 un proyecto de modificación de la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP 121), con el fin de alinearse a la normativa internacional y a las recomendaciones de la OACI.

Dos de cada diez accidentes están vinculados a la fatiga de las tripulaciones.

Durante un periodo de quince días, las partes interesadas pudieron presentar sugerencias y aportes con el propósito de enriquecer el proyecto normativo y contribuir al cumplimiento de sus objetivos.

Luego de múltiples gestiones, en febrero del presente año, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, solicitó al Director de la DGAC, Donald Castillo, que se publicara la nueva normativa a la brevedad, durante una reunión con representantes del SIPLAP, de CORPAC y del Congreso de la República. Sin embargo, hasta la fecha, la normativa no ha sido publicada ni se ha emitido comunicación oficial por parte de la DGAC .

Ariadna Abad, directora del SIPLAP, advirtió que cada día de retraso en la publicación de esta normativa agrava la fatiga de los pilotos y tripulaciones, afectando no solo su bienestar, sino también la seguridad operacional y la de los pasajeros en el país .

El retraso, advierten los pilotos, pone en riesgo la seguridad aérea nacional.

En una entrevista con El Comercio, Rafael Zegarra, secretario general adjunto del Sindicato de Pilotos de LATAM Perú, indicó que el principal pedido del gremio es que se publique de manera inmediata la modificación normativa propuesta por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la cual ya fue prepublicada. “Esta modificación es importante porque se alinea con las regulaciones aeronáuticas internacionales. Al no contabilizar adecuadamente las horas de vuelo, se generan muchos riesgos. Nosotros descansamos como mínimo nueve horas después de un vuelo o el doble del tiempo volado. Pero, debido a los vacíos en la normativa actual, la publicación de esta modificación es urgente”, expresó.

Zegarra advirtió que el sistema vigente podría tener consecuencias directas en la salud y el rendimiento de los pilotos. “Existe una mayor probabilidad de cometer errores operacionales que comprometen nuestra capacidad de respuesta en situaciones críticas, como el despegue y el aterrizaje. Imagina estar fatigado o no estar en tus cinco sentidos; tu reacción no será la misma. La aviación se basa en la prevención, y no entendemos por qué aún no se aplica esta norma”, sostuvo.

Además, enfatizó que la demora en la publicación del cambio normativo aumenta el riesgo de accidentes. “Puede haber más incidentes. Esta norma tiene que aplicarse ya. Solo depende de una entidad: la Dirección General de Aeronáutica Civil. El director aún no ha puesto su firma y ya han pasado casi once meses. Debió firmarla dentro de los primeros 90 días hábiles, pero ese plazo no se ha respetado. No entendemos por qué hay tanta demora en publicar una regulación que protege vidas”, agregó.

Frente a esta situación, señaló que el sindicato ha agotado todas las vías administrativas posibles para exigir la publicación del reglamento. “Hemos enviado cartas a la DGAC, asistimos a la Comisión de Trabajo del Congreso y luego presentamos una exposición al ministro de Transportes, junto con la DGAC. Sin embargo, hasta la fecha, la norma sigue sin salir. Cada día que pasa es un día más de riesgo. La seguridad aérea no puede seguir postergándose. Nosotros estamos comprometidos con una aviación segura, y exigimos que el Estado peruano esté a la altura de ese compromiso”, concluyó.

El Comercio se contactó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como con Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos, director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Perú, para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.