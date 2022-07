Las Fiestas Patrias en el Perú son un motivo de celebración nacional. También es una fecha perfecta para aprovechar algunos días de descanso y realizar trámites que están pendientes. Es por ello que en esta nota te contaremos qué instituciones atenderán durante este feriado y cuáles no para que puedas prevenir algún mal momento.

Superintendencia Nacional de Migraciones

Migraciones atenderá con normalidad el trámite de pasaportes de emergencia para vuelos programados entre el 25 y 31 de julio de este año. La agencia del Aeropuerto Jorge Chávez funcionará las 24 horas, mientras que la agencia del Jockey Plaza solo de 8:00 am a 1:00 pm este 28, 29, 30 y 31.

Horarios de atención. Fuente: Migraciones

Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)

Las sedes de los Centros MAC funcionarán a nivel nacional en el con los siguientes horarios:

El 27 de julio de 8:30 am a 6:30 pm en Lima

El 28 y 29 de julio no habrá atención en las sedes de las regiones al interior del país

El 28 de julio tampoco habrá atención en Lima

El 29 de julio atenderán los centros en Lima de 9 am a 1 pm

Personal de comunicaciones de la institución comentó que los servicios de certificado de antecedentes penales, legalización de documentos expedidos en el extranjero, expedición del récord de conductor, entre otros servicios estarán trabajando en los horarios mencionados. Cabe resaltar que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) no operará durante el feriado.

Banco de Crédito del Perú (BCP)

El BCP anunció en sus redes sociales que este 28 y 29 de julio no atenderán. Resaltó que el día 30 el horario será de 9 am a 1 pm. Asimismo, su banca por teléfono y redes sociales atenderá de 9 am a 6 pm.

Horarios de atención BCP. Fuente: BCP

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

El RENIEC no operará durante el feriado patrio.

El Automovil Club Del Perú, Touring

Al igual que otras instituciones, el Touring no atenderá este 28 y 29 de julio; sin embargo, el 30 retoman sus servicios con normalidad.

Centros de Vacunación contra el Covid-19 del Ministerio de Salud (Minsa)

El Minsa anunció en sus redes sociales que los días 28 y 29 de julio los centros de vacunación trabajarán con normalidad de 7 am a 7 pm, en su mayoría. Ingresando a este link podrás conocer cuáles son los centros de Lima Metropolitana y Callao que funcionarán: https://www.gob.pe/centrosdevacunacion