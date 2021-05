Pese a las campañas del Gobierno en la lucha contra la violencia a la mujer, el 57,1% de las mujeres maltratadas en el Perú no busca ayuda, según reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante la presentación virtual de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Endes-2020.

El mismo estudio precisa que el 42,9% de féminas agredidas sí recurrieron en ayuda de otras personas frente a la violencia en su hogar.

De acuerdo a la encuesta Endes-2020, entre las razones expuestas por las mujeres para no buscar ayuda están: no era necesario (46,4%); vergüenza 16%; no sabe dónde ir (11,7%); miedo a que le peguen de nuevo (8,6%), entre otras.

Sobre a quiénes pidieron ayuda cuando fueron maltratadas, las mujeres respondieron: Madre (39,1%); Amiga/Vecina (18,1%); Hermana (17,2%); Padre (14%); Hermano (13,3%) y otros.

