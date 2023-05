El tío de Estéfano, el bebé que falleció a causa de varias puñaladas durante un asalto en la ciudad de Iquitos, indicó que la Policía Nacional se demoró en tomar declaraciones a sus familiares tras el ataque ocurrido, el pasado 6 de mayo.

LEE MÁS | Ofrecen hasta 150 mil soles por información sobre responsables de la muerte de bebé de 11 meses

Mike Seminario afirmó que kuego de cinco días recién llamaron a los padres. “El día que falleció el bebé recién llamaron a los papás a declarar cómo había sido. No ha habido interés”, dijo para América Noticias.

“Según dicen los delincuentes han huido al pueblo de Santo Tomás, ahí mismo debieron hacer un barrido. No ha habido actuación de la Policía Nacional, hay mucha deficiencia de seguridad ciudadana. Esto no puede quedar impune”, contó.

Mamá del bebe apuñalado en Iquitos clama por justicia: “Quiero que se sepa la verdad”

Asimismo, criticó la falta de equipos de salud adecuados para atender este tipo de emergencias.

“El bebé ha luchado cinco días y ha despertado dos veces, a la tercera ya no pudo. Se ha tenido que hacer un llamado a la población para pedir sangre. En una ciudad tan conocida y no tenemos hospital con equipos para estos casos. Además, par evacuar a Lima había que hacer trámite especial y en Lima no había cama”, detalló.

Por otro lado, la madre, Vanessa Cachique, durante el velorio en Punchana, pide justicia para atrapar a los asesinos.