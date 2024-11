La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió revocar la detención preliminar de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), así como de Genaro Miñán Armanza, Sabrina Martin Zamalloa y José Isla Montaño.

Los cuatro habían sido detenidos en el marco de la investigación por el caso ‘Los Galácticos’, relacionado con delitos como organización criminal.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, implicado en el caso "Los Galácticos" en que se incluye el tema de cómo Alianza Lima logró su vuelta a la Liga 1 gracias al accionar de la dirigencia del Carlos Stein. (Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec)

La Sala dispuso enviar los oficios a la Policía Nacional para que ejecute la decisión judicial y anule las órdenes de captura contra José Isla Montaño, quien estaba como prófugo.

En declaraciones a RPP, la defensa de Lozano destacó que no existían razones suficientes para mantenerlo detenido, ya que no se comprobó riesgo procesal ni vinculación clara con los delitos investigados.

“Ha establecido que los agravios que habíamos fundamentado son correctos y que en ningún momento debió ser privado de su libertad porque en primer lugar no se ajustaba a la ley los criterios propios de la criminalidad organizada. No existen razones sólidas ni siquiera mínimas que pudieran privarlo de su libertad y sobretodo que no existía riesgo procesal”, señaló Giulliana Loza.

Agustín Lozano fue detenido el jueves 7 de noviembre. (Foto: Joseph Ángeles / GEC)

Caso Lozano

Agustín Lozano es investigado por la Fiscalía por presuntos delitos de fraude, corrupción y lavado de activos, relacionados con el uso indebido de fondos de la FPF, favorecimiento a clubes y la reventa de entradas al Mundial de Catar 2022.

También se le acusa de omitir sanciones a equipos de diversas ligas, como parte de un esquema de favores personales y económicos. La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para él y otros miembros de la FPF.