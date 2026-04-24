Para la temporada 2026 de la Liga 1 se dispuso que el cupo de extranjeros inscritos por equipo se aumente a siete, lo que causó un gran revuelo en el fútbol peruano. No obstante, se buscará que este número se reduzca.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, aseguró que la reducción de extranjeros en la Liga 1 y Liga 2 será progresiva.

“La FPF ha determinado que para el próximo año, tanto en Liga 1 y Liga 2 la participación de los extranjeros será recortada de manera progresiva”, mencionó Lozano.

“La FPF ha determinado que para el próximo año, tanto en Liga1 y Liga2 la participación de los extranjeros será recortada de manera progresiva. Habrá participación de la Sub20 en la Lig1”



Agustín Lozano, Presidente de la FPF



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“Así como hoy en día en la Liga 3 hay la exigencia de que participen cinco jugadores Sub 20, seguramente para el próximo año habrán participación obligatoria de esta categoría en la Liga 1 y Liga 2″, agregó el directivo.

Asimismo, Lozano comentó que esta decisión no será puesta a votación por los cubes, sino que es una medida de facto impuesta por el ente rector del fútbol peruano.

“Son disposiciones que se han tomado en bienestar del fútbol peruano. No son disposiciones para pensarlas o votarlas, son para cumplirlas”, sostuvo.

Por último, señaló que es una resolución en la que muchos expertos estuvieron involucrados.

“Esta decisión obedece a un estudio responsable, donde han participado diferentes actores como la FPF, el programa de FIFA, el programa de Conmebol e invitados entendidos en la materia”, finalizó.