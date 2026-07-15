Por Redacción EC

Las puertas del fútbol europeo vuelven a abrirse para un canterano de Universitario de Deportes. Sebastián Osorio emprenderá una nueva aventura profesional luego de que el club crema alcanzara un acuerdo con el Sporting de Portugal para concretar su traspaso definitivo, en una operación que confirma el creciente valor del talento formado en Ate.