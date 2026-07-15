Las puertas del fútbol europeo vuelven a abrirse para un canterano de Universitario de Deportes. Sebastián Osorio emprenderá una nueva aventura profesional luego de que el club crema alcanzara un acuerdo con el Sporting de Portugal para concretar su traspaso definitivo, en una operación que confirma el creciente valor del talento formado en Ate.

La salida del joven futbolista no solo representa un importante salto en su carrera, sino también un reconocimiento al trabajo silencioso que Universitario viene realizando en sus divisiones menores. El cuadro merengue ha convertido la formación de jugadores en uno de los pilares de su proyecto deportivo, impulsando a sus promesas para competir en escenarios cada vez más exigentes.

Como parte de la negociación, la institución crema aseguró conservar el 30 % de los derechos económicos del futbolista ante una futura venta, además de pactar ingresos adicionales vinculados al cumplimiento de determinados objetivos deportivos. De esta manera, el club no solo apuesta por el crecimiento de Osorio en Europa, sino que también protege sus intereses pensando en el futuro.

Con la maleta cargada de ilusión y el sueño de consolidarse en el fútbol portugués, Sebastián Osorio se despide de Universitario dejando atrás una etapa clave en su formación. En Ate confían en que este será apenas el comienzo de una carrera prometedora y le desearon el mayor de los éxitos en un camino que ahora continuará lejos de casa, pero con el sello de una cantera que sigue exportando talento al mundo.

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