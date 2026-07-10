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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Abby Ardiles

Un violento asalto se registró la mañana de este jueves en la avenida El Derby, en el distrito de Santiago de Surco. Según información preliminar, cinco delincuentes fuertemente armados, con armas de fuego de corto y largo alcance, interceptaron un vehículo que trasladaba un cargamento de oro con destino al almacén SAASA, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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