Un violento asalto se registró la mañana de este jueves en la avenida El Derby, en el distrito de Santiago de Surco. Según información preliminar, cinco delincuentes fuertemente armados, con armas de fuego de corto y largo alcance, interceptaron un vehículo que trasladaba un cargamento de oro con destino al almacén SAASA, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En la unidad viajaban dos hombres: el conductor y un copiloto. De acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes abrieron fuego contra ambos ocupantes, hiriendo de bala al conductor.

Como consecuencia del ataque, el vehículo se detuvo y el chofer fue obligado a descender. En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) maneja como hipótesis que el copiloto habría sido secuestrado por los asaltantes, quienes escaparon llevándose una mochila que contenía el oro.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 a. m., cuando la víctima conducía un vehículo blanco de placa BRJ-303. El conductor fue identificado como César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, quien recibió un impacto de bala en el brazo derecho y fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica.

Ante los investigadores, Espinoza Hernández declaró que desconocía la identidad de su acompañante y que solo lo conocía con el nombre de “Urbano”. Asimismo, indicó que minutos antes del atentado ambos habían recogido una mochila con el cargamento de oro en un inmueble ubicado en la avenida El Polo, en Surco. Aseguró, además, que desconocía la cantidad de oro transportada y la identidad del propietario del cargamento.

Peritos de Criminalística de la PNP hallaron en la escena del crimen 27 casquillos de bala, correspondientes a armas de corto y largo alcance, lo que evidencia la intensidad del ataque.

Mientras tanto, los detectives continúan investigando la veracidad de la versión sobre el presunto secuestro del copiloto y buscan determinar la ruta de escape de los delincuentes.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían obtenido imágenes del ataque, debido a que el tramo de la avenida El Derby donde ocurrió el asalto carece de cámaras de videovigilancia. Ante ello, agentes de la comisaría de Monterrico realizan la recopilación de registros de cámaras de seguridad privadas y de equipos instalados en vías cercanas, como la avenida El Polo y los accesos al Jockey Club, con el fin de identificar y ubicar a los responsables.

El mineral sería de procedencia informal

Respecto al asalto registrado en la avenida El Derby, en Surco, donde un cargamento de oro fue robado y el copiloto de la unidad habría sido secuestrado, el criminólogo Sebastián Flores sostuvo que la forma en que se ejecutó el ataque hace presumir que el mineral tendría un origen informal o ilegal.

“Por la manera en que se ha llevado a cabo este atentado, lo más probable es que el oro provenga de alguna actividad informal o ilegal. Las empresas mineras formales cuentan con una cadena de procesos logísticos que les permite trasladar este tipo de bienes bajo estrictas medidas de seguridad. Generalmente contratan empresas especializadas que disponen de personal, equipamiento y protocolos para proteger cargamentos de alto valor”, explicó.

El especialista señaló que la información preliminar conocida hasta el momento resulta incompatible con los estándares de seguridad que emplea la minería formal.

“Por lo que se ha informado, el traslado se realizaba en una camioneta convencional y el oro iba dentro de una mochila. Ese no es el procedimiento habitual para transportar un cargamento de alto valor. Todo indica que se trataría de un negocio mucho más turbio, donde existe una disputa por el control del oro y en el que intervienen organizaciones criminales”, indicó.

Flores consideró que el presunto secuestro del copiloto también refuerza esa hipótesis, ya que excede el objetivo de un robo común. “Aquí ya no estamos hablando únicamente de la sustracción del oro. El nivel de violencia empleado, así como la posibilidad de un secuestro, evidencia que estamos frente a disputas entre organizaciones criminales o bandas dedicadas a economías ilegales”, sostuvo.

El criminólogo advirtió que la minería ilegal no debe analizarse como un delito aislado, sino como parte de una estructura criminal mucho más amplia. El experto explicó que la minería ilegal es un ecosistema criminal. A su alrededor convergen delitos como el sicariato, los secuestros, las extorsiones, la trata de personas y el lavado de activos. Por eso no se puede entender este fenómeno únicamente desde la extracción ilegal del mineral.

En ese sentido, consideró que las autoridades deben modificar la forma en que enfrentan este problema. “Las instituciones tienen que comenzar a debilitar toda la cadena de suministro de estas economías ilegales. Si se analiza cada delito de manera aislada, la respuesta del Estado siempre será reactiva y no logrará afectar las estructuras criminales de fondo”, concluyó Flores.

Robo similar

El pasado 22 de marzo, presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla protagonizaron un violento asalto en la subida de la Costa Verde, a la altura del distrito de San Miguel. Los delincuentes interceptaron a balazos dos vehículos que transportaban lingotes de oro con un peso aproximado de cuatro kilogramos.

Delincuentes armados se llevaron ocho kilos de lingotes de oro durante el asalto en la Costa Verde.Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

En abril, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público capturaron a ocho presuntos miembros de esta organización durante un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 16 inmuebles en distintos puntos de Lima y el Callao. Los detenidos son investigados por los presuntos delitos de sicariato, extorsión y asaltos a mano armada cometidos desde 2025.

Sin embargo, el presunto cabecilla de la organización, Giancarlo Infante, alias ‘Cholo Jean’, logró escapar durante la intervención y permanece prófugo. Como parte del operativo, las autoridades también incautaron 19 vehículos que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para la comisión de diversos hechos delictivos.