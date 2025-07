Una cámara de seguridad del restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en la avenida Javier Prado Este, en el distrito de La Molina, captó los minutos previos al violento ataque perpetrado por Miguel Ángel Requejo Astocóndor, quien, en estado de ebriedad, discutió y peleó con varios comensales antes de estrellar su camioneta contra el local.

Las imágenes muestran a Requejo ingresando al salón principal del establecimiento y corriendo directamente hacia una mesa ocupada por varios hombres. Inicia una agresión lanzando manotazos, lo que provoca que los presentes reaccionen para contenerlo. Uno de los comensales incluso toma una silla durante la confrontación. Luego de unos minutos de forcejeo, logran reducirlo y se va del lugar.

Según el informe policial, el sujeto estaba en el restaurante acompañado de su esposa y habría pedido más bebidas alcohólicas con actitud prepotente, lo que generó el reclamo de un grupo de hombres con quienes luego se enfrentó. Tras retirarse, Requejo abordó su camioneta, encendió los faros y aceleró directamente contra el establecimiento.

Las cámaras del local también registraron el momento en que el vehículo atravesó la pared y embistió a cuatro personas, a las 11:56 p.m. Tras el impacto, Requejo Astocóndor retrocedió, pese a los daños visibles en su camioneta, y huyó del lugar. Minutos después, vecinos alertaron sobre su paradero, lo que permitió que un patrullero de la comisaría de Santa Felicia lo ubicara y detuviera. El sujeto dio positivo al dosaje etílico.

Víctima denunciará por intento de homicidio

Una de las personas afectadas por el impacto anunció que presentará una denuncia penal contra Miguel Ángel Requejo por intento de homicidio. Según declaró a Canal N, el ataque fue intencional y ocurrió minutos después de la pelea en el interior del local.

“Nosotros estábamos esperando la cuenta. Me levanté segundos antes de que el vehículo se empotrara. Si no me movía, me daba de espaldas. Quizás ahora estaría parapléjico o muerto”, afirmó el agraviado. Además, calificó al conductor como “un enfermo mental” y remarcó que no fue un accidente, sino un acto deliberado.

Requejo estaba inhabilitado para portar armas desde 2021

La Superintendencia Nacional de Control de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) informó que Miguel Ángel Requejo Astochado se encontraba inhabilitado desde septiembre de 2021 para obtener o renovar una licencia de uso de armas de fuego.

Esta medida fue adoptada luego de que se verificara que contaba con un registro histórico por delito doloso, lo que motivó la cancelación definitiva de su solicitud. Requejo interpuso un recurso de apelación, pero fue declarado infundado este año mediante la Resolución de Superintendencia N.° 00252-2024-SUCAMEC, quedando firme la sanción.