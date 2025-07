El restaurante ‘El Charrúa’, fue clausurado temporalmente por el municipio de La Molina, luego de que sufriera graves daños estructurales debido al atentado que perpetró Miguel Ángel Requejo Astochado, de 51 años, cuando estrelló su camioneta de alta gama contra una de las paredes del lugar en un presunto intento de atacar a un grupo de comensales con quienes había discutido previamente.

Fue tal la violencia del ataque que el sujeto avanzó por el interior del restaurante y, en su camino hacia una mesa de tres personas, golpeó a dos comensales. Uno de ellos se llevó la peor parte, puesto que sus familiares reportaron que se encuentra internado en una clínica, “con un posible cuadro de hemorragia interna”.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

"Él ha entrado directamente a atentar contra la vida de los que estábamos ahí. Yo me levanté unos segundos antes de que empotrara el auto, si no me levantaba me daba contra la espalda y me dejaba parapléjico o muerto. En todo momento gritaba que era un magnate y como tal podía hacer lo que quisiera“, dijo uno de los tres afectados directos, durante entrevista con Canal N.

El objetivo del ataque eran tres comensales que se hallaban al interior de 'El Charrúa'. Foto: Composición

El daño también se lo lleva el local, puesto que una parte de una de sus paredes, sus ventanas, mesas y sillas fueron arrasadas cuando el sujeto empotró su vehículo de alta gama, una camioneta Lexus de gran tamaño, que terminó con la parte frontal destruida.

Ante ello, ‘El Charrúa’ emitió un comunicado este 3 de julio, en el que indican que están colaborando con las investigaciones policiales sobre lo sucedido.

“Si bien se trató de una situación externa y aislada, ajena a las operaciones del restaurante, estamos colaborando activamente con las autoridades competentes, quienes ya se encuentran llevando a cabo las investigaciones pertinentes”, indicó el conocido local de carnes y parrillas.

Camioneta Lexus terminó con la parte frontal destrozada, luego de que su conductor estrellase el vehículo contra 'El Charrúa'. Foto: GEC

Autor está detenido

El autor del ataque fue detenido en flagrancia por agentes de la Policía Nacional y lo trasladaron a la Comisaría Santa Felicia de La Molina, donde constataron que se hallaba ebrio. Asimismo, dieron a conocer que en el pasado Sucamec le negó la licencia de portar armas por falsificar los resultados de su examen psicológico.

“El restaurante llamó a la comisaría y la policía lo buscó, luego lo trasladan y él seguía insultándonos. Imagino que es porque le dijimos que deje de gritar porque es un sitio público, le gritaba a todo el mundo. En general la gente le pedía que se calle, pero un amigo de nosotros también le dijo que se calmara y parece que no le gustó. Y nos atacó. Lo sacaron, vuelve a entrar, nos amenaza. Estamos denunciando por intento de homicidio”, detalló una de las víctimas.

Miguel Angel Requejo Astochado estrelló su Lexus contra el salón principal de El Charrúa. Foto: captura

Según testigos del hecho, Miguel Ángel Requejo Astochado se encontraba en el restaurante cuando comenzó a vociferar tras haber ingerido demasiado alcohol. El personal del local le pidió que se retirara del lugar, pero este se negó e intentó ingresar de nuevo, por lo que varios comensales y el personal de ‘El Charrúa’ habrían impedido que ingrese.

Los afectados también dijeron que, en un intento de calmar los ánimos, la familia de Requejo se acercó a su mesa para pedir disculpas; sin embargo, a los pocos minutos -furioso por no salirse con la suya- el atacante retornó a bordo de su vehículo y lo empotró contra el local.

VIDEO RECOMENDADO: