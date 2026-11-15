La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) anunció la suspensión de las clases escolares y de la atención administrativa en todas las instituciones educativas de su jurisdicción para este lunes 16 de noviembre, ante la visita oficial de su Santidad, el papa León XIV al Perú.

A través del Comunicado n.° 007-2026-DREC, la entidad precisó que la medida busca facilitar la participación de la comunidad educativa chalaca en los actos programados durante la estadía del Sumo Pontífice, quien cumplirá una agenda de actividades oficiales en Lima.

Foto: Dirección Regional de Educación

“Esta medida busca facilitar la asistencia de los docentes, estudiantes, familias y personal educativo a los actos programados, permitiéndoles ser parte de este magno acontecimiento de profunda relevancia histórica, espiritual y social para nuestra nación”, recalca el comunicado.

Pope Leo XIV arrives at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

La institución destacó que esta decisión permitirá que docentes, alumnos, familias y trabajadores administrativos puedan ser parte de “este magno acontecimiento de profunda relevancia histórica, espiritual y social para nuestra nación”.

Agenda 16 de noviembre

De acuerdo con la agenda prevista para este lunes 16 de noviembre, el papa León XIV cumplirá las siguientes actividades:

A las 8:30 a. m.: encuentro con el personal y las personas acogidas por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A las 10:30 a. m.: León XIV celebrará la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Esta será la última celebración eucarística incluida en el itinerario peruano antes de su partida hacia Roma.

A la 1:15 p.m.: La despedida oficial en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao

A la 1:45 p.m.: despega el avión