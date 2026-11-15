Papa León XIV culminará su visita oficial al Perú este lunes 16 de noviembre. (Foto: EFE)
Papa León XIV culminará su visita oficial al Perú este lunes 16 de noviembre. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) anunció la suspensión de las clases escolares y de la atención administrativa en todas las instituciones educativas de su jurisdicción para este lunes 16 de noviembre, ante la visita oficial de su Santidad, el papa León XIV al Perú.

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