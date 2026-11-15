A través del Comunicado n.° 007-2026-DREC, la entidad precisó que la medida busca facilitar la participación de la comunidad educativa chalaca en los actos programados durante la estadía del Sumo Pontífice, quien cumplirá una agenda de actividades oficiales en Lima.
“Esta medida busca facilitar la asistencia de los docentes, estudiantes, familias y personal educativo a los actos programados, permitiéndoles ser parte de este magno acontecimiento de profunda relevancia histórica, espiritual y social para nuestra nación”, recalca el comunicado.
La institución destacó que esta decisión permitirá que docentes, alumnos, familias y trabajadores administrativos puedan ser parte de “este magno acontecimiento de profunda relevancia histórica, espiritual y social para nuestra nación”.
Agenda 16 de noviembre
De acuerdo con la agenda prevista para este lunes 16 de noviembre, el papa León XIV cumplirá las siguientes actividades:
A las 8:30 a. m.: encuentro con el personal y las personas acogidas por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
A las 10:30 a. m.: León XIV celebrará la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Esta será la última celebración eucarística incluida en el itinerario peruano antes de su partida hacia Roma.
A la 1:15 p.m.: La despedida oficial en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao