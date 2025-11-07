El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) confirmó que el gobierno fortaleció la atención a las ollas comunes, comedores populares y vaso de leche, con acciones orientadas a mejorar la alimentación de los usuarios a nivel nacional.

Así, anunció que en las últimas dos semanas otorgaron a estas organizaciones comunales 20 millones de presupuesto adicional.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“En menos de 15 días logramos otorgarles un presupuesto adicional de 20 millones de soles que van directo para las ollas comunes y comedores, que se suman a los 65 millones ya presupuestados para nuestras madres de dichas organizaciones de base”, manifestó la ministra Lesly Shica.

Desde San Juan de Lurigancho, la titular del Midis manifestó que la institución también ha completado la entrega de 118 toneladas de pescado fresco en beneficio de 5 mil comedores y ollas comunes que atienden a alrededor de 400 mil usuarios en situación de vulnerabilidad en diversos distritos de Lima y otras regiones del país. Ello, gracias a una iniciativa desarrollada en alianza con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

Midis organizó nueva jornada de entrega de pescado para ollas comunes y comedores en SJL.

“Esta es una jornada de trabajo en equipo del Estado, gobierno local y el sector privado, para alejar de la pobreza a nuestras ollas y comedores. El Midis va a más allá de la transferencia y el subsidio, nuestro compromiso con las mujeres es impulsar más emprendimientos y para acompañarlas en su capacidad de decisión y voluntad de seguir adelante”, expresó la ministra Shica Seguil durante la actividad en el Estadio José Carlos Mariátegui ubicado en esta zona de Lima Este.

El viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Jesús Barrientos, el alcalde de San Juan de Lurigancho y la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Jessica Luna Cárdenas, también participaron en la actividad.

La distribución de pescado en diversos distritos de Lima y otras provincias y regiones como La Libertad, Moquegua, Ayacucho y otras regiones, tiene como fin diversificar y enriquecer la ración alimentaria en los comedores y ollas comunes.