Tras la difusión en redes sociales de un video en el que se denuncia el secuestro de menores de edad para extraer su órganos con la finalidad de traficarlos, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció para explicar por qué esto no es viable, teniendo en cuenta que los órganos y tejidos no se pueden obtener en condiciones inadecuadas.

Desde la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot), su titular Juan Almeyda Alcántara, señaló que la procura y trasplante de órganos y tejidos se realiza únicamente en hospitales o institutos de salud de alta complejidad con personal médico especializado.

“Los órganos y tejidos no se pueden obtener en condiciones inadecuadas, realizar una procura fuera de un hospital no es viable. Además, no existe ninguna denuncia sobre el secuestro de niños para extraer sus órganos”, subrayó el funcionario.

¿Se puede trasplantar órganos de niños a los adultos?

Asimismo, Juan Almeyda aclaró que los órganos y tejidos de un niño o niña no pueden ser trasplantados a personas adultas, ya que, en la mayoría de casos, los trasplantes se realizan solo entre personas compatibles y de edades similares.

“Para hacer un trasplante debe existir una compatibilidad general entre el donante y el paciente que recibirá el órgano o tejido, por ello, no es posible extraer órganos al azar para colocárselo a cualquier persona”, indicó Almeyda.

El Minsa señaló además que cuando se extrae un órgano o tejido, éste es cuidado en condiciones muy específicas hasta ser trasplantado. Además, la persona que lo recibe pasa, previamente, por diversos estudios antes de la operación.

¿Cuántas personas esperan un órgano donado?

Según la Digdot, hasta la fecha, más de 5 mil personas esperan un órgano o tejido. La mayoría requiere córneas, seguido de riñones, hígado, corazón y pulmón.

Para mayor información se puede visitar el link: https://www.gob.pe/13915-recibir-informacion-para-ser-donante-de-organos-y-tejidos

Antecedentes

En el 2014 en Puente Piedra, Ancón y Ventanilla circuló el rumor sobre una supuesta pareja de secuestradores que captaba niños para extraer sus órganos y venderlos en el mercado negro. La fiscalía negó que la morgue de Lima haya registrado algún ingreso relacionado. La información también fue rechazada por autoridades municipales y policiales.

Entonces se informó que el rumor habría llegado al Perú a través de Internet, luego de causar similar pánico en países como Colombia, México, Puerto Rico y Chile.