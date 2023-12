El desalojo de las embarcaciones de pescadores artesanales de la Costa Verde fue suspendido temporalmente, luego de que el Ministerio de la Producción (Produce) interviniera para crear una mesa de diálogo con la Municipalidad de Barranco . Así, sus botes continuarán “descansando” en la playa Los Yuyos hasta nuevo y el plazo de retiro de apenas 48 horas queda sin efecto.

La ministra de Producción Ana María Choquehuanca manifestó, durante entrevista con Canal N, que su sector buscó a la alcaldesa de Barranco y acordaron establecer una mesa de diálogo que incluyera a los afectados, los miembros de La Asociación de Pescadores Artesanales San Pedro de las playas de la Costa Verde.

“Nosotros somos ente rector de pesca, entonces conocemos bien el tema, conocemos la situación por la que están atravesando. Este año ha sido atípico, y los anteriores también, para los pescadores artesanales por el tema del calentamiento del mar. Es una situación crítica por la escasez laboral que han tenido. Esta situación se ha explicado a la alcaldesa, me he acercado como ente rector y le he pedido por favor que entremos a una mesa de diálogo”, ,manifestó durante entrevista con Canal N, la titular de Produce.

La ministra Choquehuanca indicó que realizarán una mesa de trabajo el próximo 4 de enero a fin de “apoyar a los pescadores artesanales”.

“No va a proceder (el desalojo). Está en stand by. El 4 empezamos con la mesa de diálogo, seguramente también ellos van a expresar sus problemas, entiendo que es por un tema de seguridad para los veraneantes de la zona”, manifestó.

Así, en un par de días se reunirán funcionarios de la Municipalidad de Barranco, técnicos del Ministerio de la Producción y la Asociación de Pescadores San Pedro, a fin de determinar el futuro de la de pesca artesanal en la Playa Los Yuyos, luego de que el último 26 de diciembre, la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas Gómez le hizo llegar a la asociación de pescadores una carta a fin de que retiren sus embarcaciones porque “ocupan áreas de uso público sin autorización municipal”.

