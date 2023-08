Los vecinos del complejo deportivo Jorge Chávez, ubicado en el cuarto sector del Progreso, en el distrito de Carabayllo, reportaron una pelea campal entre dos grupos de construcción. Este enfrentamiento se dio a plena luz del día.

La pelea fue registrada en el frontis del colegio 2025, está institución será remodelada y es por eso que los gremios de construcción civil de los distritos de Comas y Carabayllo se estarían peleando.

“Los de Comas están viniendo con armas de fuego. Nosotros les hemos visto las armas y los policías no les han hecho requisa, no han buscado. Los policías han estado parados ahí solamente se han acercado y decirles que se retiren. Los policías no han hecho nada”, dijo una vecina a América Noticias.

MIRA EL VIDEO Gremios de construcción civil se enfrentaron a balazos por obra

Hasta el lugar llegaron policías de la comisaría de El Progreso e intentaron poner orden, pero los miembros de construcción civil eran más. Uno de los grupos fue superado por lo que sus miembros decidieron esconderse en casas y postas médicas.

Ante esta situación, los padres de familia y docentes del colegio 2025 exigieron a las autoridades que detengan estos enfrentamientos que se vienen dando desde que se aprobó la obra de remodelación de la institución educativa.