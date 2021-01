Un joven denunció que una mujer, dedicada a ‘pepear’ hombres con potentes somníferos, le robó bajo esta modalidad, cuando ingresaba a una discoteca de Santa Anita. Cabe destacar que este tipo de locales están prohibidos de funcionar debido a la pandemia.

Franklin Cervantes contó a América Noticias que ingresó al local por curiosidad, pese a que este establecimiento no debe estar funcionando debido a la pandemia. Luego se tomó un vaso de alcohol que le invitaron, pero empezó a sentir calor y sueño por lo que pidió ayuda y fue auxiliado por una desconocida.

Esa mujer le dijo que lo llevaría a un lugar para que descanse. Fue entonces que fue abandonado en un hostal a la vuelta de la discoteca. La cámara de seguridad registró la entrada y salida de la acompañante.

El matinal señaló que al joven le arrebataron sus pertenencias entre las que figuran un celular y una laptop, además, S/10 mil de sus cuentas bancarias.

“He perdido todas mis pertenencias en esa discoteca. Me dieron de beber y perdí todo el conocimiento. Después me llevaron al hotel que está a la vuelta. He perdido todo como mi laptop, mi USB, se han vaciado toda mi cuenta de cinco bancos”, señaló.

“Entré a esa discoteca a la que no debí entrar, pero entré por curiosear. Acepté un trago y de ahí me dio calor y sueño, pido ayuda a una señorita y me dijo te voy a llevar para que descanses. Me levanté al día siguiente y no tenía nada. Perdí S/7 mil soles del BCP y S/3 mil de Caja Piura”, agregó Franklin.

Franklin Cervantes contó que este hecho es investigado por la comisaría de Santa Anita. El hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre.

