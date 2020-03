Los policías lo buscaron durante tres días subiendo a las zonas más altas de los cerros de Independencia y finalmente lo encontraron en los alrededores del Mercado de Frutas en La Victoria.

El adolescente de 15 años que el último domingo secuestró y mató a la pequeña Camila en el asentamiento humano Bellavista II fue detenido anoche y luego trasladado a la sede de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional.

El ministro del Interior, Carlos Morán, dijo que el detenido “ha admitido el hecho” y que en todos estos días “ha estado escondido, huyendo de la policía”.

Fue captado por la cámara de seguridad de una bodega cuando cargó en brazos a la menor y se la llevó. Junto a ella se encontraban su prima de 9 años y su hermana de 2. Las tres se quedaron solas en una casa, mientras sus familiares estaban en una fiesta a cinco cuadras.

Más de 12 horas después, el cadáver de Camila fue encontrado a media hora de donde desapareció, en el sector La Mina, una zona alta de un cerro de difícil acceso. Según la necropsia, antes de morir a golpes, la pequeña fue ultrajada.

En el interior de una casa prefabricada sin habitar, localizada cerca del lugar del secuestro, la policía halló un pico y rastros de sangre, lo que a los agentes del Departamento de Homicidios les hace presumir que ahí se cometió el salvaje crimen.

Fueron más de 250 policías asignados a la búsqueda del adolescente cuya identidad fue conocida luego de que su madre lo delatara en la comisaría de Payet. Eso fue un día después de la desaparición de la niña.

Si bien el delito de violación de menores de edad con subsecuente muerte se castiga con cadena perpetua, esta sanción no es aplicable a quien no ha cumplido la mayoría de edad. El asesino tiene 15 años y le correspondería una medida socioeducativa que, según la penalista Romy Chang, sería como máximo ocho años de internamiento en un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación. Según Morán, el menor será llevado a Maranguita.

Más sobre el detenido

El barrio donde creció el adolescente se llama Ampliación Santísima Cruz y está a cinco minutos caminando del lugar donde fue raptada Camila, y también de la casa donde se hallaron un pico y manchas de sangre.

Según vecinos que lo vieron horas después del crimen, el adolescente participó en la misma fiesta a la que acudió Mirella Huamán Santiago, de 22 años y madre de la víctima. “Llegó a las 2 a.m. y cuando me fui a las 4:45 a.m. él dijo que se quedaba porque debía ir a trabajar”, contó una vecina que acudió a la yunza.

Como relató su madre en la comisaría, este adolescente había abandonado la escuela años atrás. Luego, su hermano mayor lo llevó a trabajar como estibador en un mercado del distrito.

“Llegaba de trabajar al mediodía, almorzaba con su mamá y luego la ayudaba en la venta de choclo y queso cerca de la estación Naranjal”, cuenta una vecina. Según ella y varios otros vecinos, él era un joven sonriente que iba de un lado a otro con su hermano mayor, lo que dista de lo dicho por pobladores del sector Tahuantinsuyo (donde desde hace un año vivía en casa de su tío), quienes aseguran que lo habían visto con malas juntas, en drogas, y que era un tipo violento, de mirada desafiante.

Mas información