Lisbeth Mariano, modelo dominicana, usó sus redes sociales para denunciar un presunto acto de racismo por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según indicó, fue intervenida en varias ocasiones sin motivo alguno cuando paseaba por un parque de Lince.

Todo habría ocurrido minutos después de que ella se encontrara conversando con su acompañante. De acuerdo a su testimonio, cinco efectivos se les acercaron indicándoles que eran acusados presuntamente de un robo.

“No es justo tener que enfrentarme a este tipo de situaciones prácticamente interdiario. Llevo 15 días, aproximadamente, desde que me mudé a Lince, límite San Isidro, y no hay día en el cual no haya tenido un problema. […] Estoy de lo más tranquila conversando a pocas cuadras de mi casa y se acercan de manera agresiva cinco personas acusándonos de robo, entre ellos policías y serenos. Según ellos, acabábamos de asaltar a una señora, lo cual es totalmente falso”, escribió en un post publicado en su cuenta de Instagram.

Mariano indicó que no es la primera vez que es intervenida de esta manera, pues anteriormente fue abordada por policías cuando estaba por llegar a su casa.

“Hace dos días unos policías, que no estaban en servicio, me metieron el carro llegando a mi casa. Empezaron a tratarme y requisarme como si fuese una delincuente, sin motivo alguno, y luego llamaron a oficiales que si estaban en servicio y Serenazgo. Fue una total vergüenza porque todos los vecinos de la zona salieron. ¿Creen que es justo tener que pasar por esto?”, señaló indicando que no se siente cómoda ni segura de salir de su vivienda.