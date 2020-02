Una mujer identificada como Carola Elizabeth Herrera Mayanga falleció en un hospital del Callao el último sábado. La familia de la víctima señala que se trataría de un feminicidio al acusar a la pareja de esta de golpearla dentro de una vivienda situada en la urbanización Pedro Ruiz Gallo.

Gyseila Herrera, hermana de la víctima de 36 años y que trabajaba como azafata, sostuvo que la agraviada habría sido atacada por Roberto Alfonso Minaya Melgarejo luego de dar por terminada la relación. Agregó que Carola Herrera era maltratada por el sujeto de forma constante.

►Intento de feminicidio en San Juan de Lurigancho: detienen a sujeto que agredió con ladrillo a su ex pareja | VIDEO

►Bellavista: detienen a sujeto acusado de agredir a expareja delante de su hijo | VIDEO

“Él la golpeó y la ahorcó porque sabía que se le terminaba su joyita de oro. Ella tenía que trabajar para darle dinero a él. Ahí ella ya le habrá dicho [para culminar relación] Tenía bastantes problemas con su pareja y a veces cuando tenía muchos moretones no iba a trabajar para que no la vean. A veces la dejaba encerrada”, dijo.

El noticiero indicó que Carola Herrera Mayanga fue llevada por el sujeto hasta el Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson (Callao) la tarde del último sábado. Luego de unas horas falleció debido a un paro respiratorio.

Gyseila Herrera contó que el acusado brindó su manifestación a la Policía como testigo, pero no fue detenido. “Él dijo que ella se quiso suicidar lo cual es falso. Ella amaba su vida, sus hijos y familia. Él no ha dado cara hasta el momento. No sabemos nada de él. Tampoco ha venido al velorio. El cuerpo de mi hermana tenía moretones”, indicó.

Esta mañana, América Noticias indicó que el resultado del certificado de necropsia señala que Carola Herrera sufrió asfixia mecánica.

Los familiares exigen justicia y cuestionan que Roberto Minaya Melgarejo, a quien acusan de la muerte de Carola, se encuentre con paradero desconocido. “Exigimos justicia. Que cierren las fronteras porque él tiene familiares en Chile. El día sábado ella iba a venir a casa con nosotros porque iba a terminar la relación”, agregó Gyseila Herrera.

Denuncian que mujer murió tras recibir golpiza por parte de su pareja en el Callao (Video: América Noticias)