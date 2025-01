Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) disparó y mató en presunta defensa propia a un perro de raza rottweiler, de aproximadamente tres años de edad. El hecho ocurrió, según RPP, la mañana de hoy, viernes 3 de enero, en el jirón Kotosh, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según la familia del can, este nunca había atacado a nadie en la zona y era muy querido por los vecinos, pero el policía lo asesinó sin ningún motivo.

El medio indicó que el policía no estaba ejerciendo sus funciones cuando reaccionó de manera agresiva tras ver al rottweiler sin correa, ya que pensó lo mordería.

“Yo saco el perro a las seis y le dije -al policía- ‘no te espantes porque el perro no te va a hacer nada’. Así diga que lo ha mordido no es así, porque yo lo he visto. Me ha amenazado varias veces, pero le advertí que lo iba a denunciar y me decía ‘voy a matarlo’ y luego se disculpaba”, narró la dueña.

La mujer contó que siempre sacaba al perro 15 minutos por las mañanas pues debido a su tamaño muchas veces terminaba arrastrándola.

Hasta el momento se desconoce el nombre del policía que está detenido en la comisaría de Zárate. La Fiscal de turno inició con las investigaciones de rigor.

Maltrato animal

El maltrato animal está tipificado en el artículo 206-A del Código Penal, con el cual se sanciona todo acto de violencia contra los animales con una pena no mayor de tres años de prisión, en la modalidad simple y su forma agravada la sanción será entre tres a cinco años de privación de libertad.