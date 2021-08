El alcalde del Rímac, Pedro Rosario Tueros, fue detenido la noche del último martes en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). De acuerdo con América Noticias, el burgomaestre fue denunciado por la madre de sus hijos por violencia familiar.

Rosario Tueros fue trasladado a la comisaría de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho, donde pasó por el médico legista. Según el matinal, el alcalde habría ido a visitar a sus hijos cuando ocurrió el incidente.

“Es importante dar la cara. Permítanme por favor dar la cara. Hemos tenido un incidente con la madre de mis hijos”, precisó el burgomaestre en breves declaraciones a la prensa.

“Lamentablemente ha sido una discusión familiar. Esperemos el resultado como corresponde. Yo no quiero hablar hasta que se haga la investigación. Yo no la he agredido”, añadió.

Cabe indicar que, no es la primera vez que el burgomaestre es denunciado por agresión. El 24 de febrero pasado, su expareja Adelina Rivera Escudero lo denunció por maltrato psicológico.

Meses después, el 21 de julio, Rivera volvió a denunciar al alcalde del Rímac y padre de sus hijos por agresión psicológica, según la revista Caretas.

