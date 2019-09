Ayer en la noche el alcalde de La Victoria, George Forsyth, sorprendió con una publicación en su cuenta de twitter por las palabras que utilizó. El mensaje provocó diversas reacciones entre sus seguidores. Según el burgomaestre, lo que buscaba era, precisamente, llamar la atención.

Ptm se estan cagando en el Peru y no lo vamos a permitir!!! #HoraDeLuchar en Plaza Manco Capac, La Victoria https://t.co/PxuIhxiWWy — George Forsyth (@George_Forsyth) September 26, 2019

“Cumplió el objetivo, que era llamar la atención. Si yo ponía un tuit bajito nadie le iba a poner atención. (En mi experiencia) como jugador cuando el equipo está dormido debo levantarlo de un grito. Este es un llamado de atención para que los peruanos despierten, abran los ojos y vean lo que está sucediendo en el país”, explicó hoy, tras dirigir un operativo contra vehículos de carga pesada que ocupaban la vía pública en el distrito.

Esta mañana el también ex arquero de Alianza Lima continuó usando sus redes sociales para opinar sobre la coyuntura política del país y dijo que: “Mientras unos cuantos congresistas piensan en ellos, los peruanos estamos sin chamba (trabajo). Nunca será una mala idea que el pueblo decida”.

Los peruanos estamos indignados y cansados, ya no podemos estar callados!

Mientras unos cuantos congresistas piensan en ellos, los peruanos estamos sin chamba. Nunca será una mala idea que el pueblo decida. — George Forsyth (@George_Forsyth) September 26, 2019

“El 80% de peruanos queremos elecciones y ni siquiera lo discuten, simplemente lo archivan. Por lo menos discútanlo (el adelanto de elecciones). No les importa lo que sentimos todos los peruanos, porque ellos están ahí sentados, no están en la calle”, señaló sobre su último mensaje en twitter.

El alcalde de La Victoria reiteró que es él mismo quien maneja sus redes sociales y las utiliza para emitir sus opiniones personales. Aclaró que no convocó a la realización de marchas, pero afirmó que se encuentra indignado. “Lo que está sucediendo allá (en el Congreso) nos afecta a todos nosotros . No quiero quedar en al historia como él que no opinó. Hay que marcar una opinión y lamentablemente creo que no están pensando en la población”, precisó.

Respecto a la posibilidad de presentar su candidatura a otro cargo político en un posible adelanto de elecciones, Forsyth indicó que en este momento se encuentra abocado a su trabajo como alcalde de La Victoria.

Otra autoridad que utilizó sus redes sociales para manifestar su opinión por los últimos acontecimientos políticos fue el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. El burgomaestre metropolitano pidió tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo poner al Perú por encima de cualquier interés.

Pido al Ejecutivo y al Legislativo poner al Perú por encima de cualquier rencilla o interés. Nuestro país requiere hoy más que nunca que sus autoridades gobiernen con responsabilidad y respeto a través de un diálogo abierto, que tenga como único fin el beneficio de sus ciudadanos — Jorge Muñoz (@JorgeMunozAP) September 26, 2019

-Fiscalización contra vehículos de carga-

Al mediodía el alcalde de La Victoria dirigió un operativo contra vehículos de carga pesada mal estacionados. Acompañado de la gerente de Fiscalización, Susel Paredes, fiscalizadores y agentes de la Policía Nacional, el burgomaestre intervino camiones y buses que invadían la vía pública en jirones como Luna Pizarro y Humbolt.

Operativo contra vehículos de carga pesada en La Victoria. (Foto: Piko Tamashiro)

Cerca de veinte vehículos pesados fueron llevados al depósito municipal. Para ser retirados sus dueños deberán pagar una multa de S/2,100. Además la Municipalidad de la Victoria colocó 20 papeletas a los dueños de los vehículos mal estacionados.

La gerente de Fiscalización, Susel Paredes, señaló que en La Victoria no existe zonificación para los terminales terrestres, por lo que su operatividad está prohibida en todo el distrito. Afirmó, además, que estos operativos se seguirán efectuando hasta limpiar las calles de la informalidad vehicular.