Una nueva línea de innovación en oftalmología, ya que se vienen realizando tratamientos de fotobiomodulación, una técnica no invasiva que emplea determinadas longitudes de onda, principalmente luz roja e infrarrojo cercano, para estimular procesos celulares.

A diferencia de algunos procedimientos láser que utilizan calor para modificar o eliminar tejidos, la fotobiomodulación, empleada por Oftalmosalud, busca generar una respuesta biológica a nivel celular, sin destruir los tejidos.

“El objetivo no es quemar ni cortar tejido, sino estimular determinados procesos celulares que podrían ayudar a preservar la función de las células del ojo”, explica la Dra. Milagros Velazco Casapia, médico oftalmóloga de Oftalmosalud.

Uno de los principales objetivos de esta tecnología son las mitocondrias, estructuras responsables de producir la energía que necesitan las células para funcionar. Determinados estímulos luminosos podrían influir en procesos relacionados con el metabolismo celular, el estrés oxidativo y la inflamación.

El interés es especialmente relevante en la retina, uno de los tejidos con mayor demanda energética del organismo. Sus células requieren grandes cantidades de energía para captar la luz y transmitir la información visual.

Investigación en degeneración macular y ojo seco

Uno de los principales campos de investigación de la fotobiomodulación es la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), enfermedad que afecta la mácula, zona central de la retina responsable de la visión de detalle.

Algunos estudios han reportado resultados favorables en determinados pacientes y parámetros visuales, además de un perfil de seguridad favorable en los protocolos estudiados. Sin embargo, la evidencia científica todavía es heterogénea, por lo que no debe considerarse actualmente una cura para la DMAE. La evaluación individual de cada paciente continúa siendo fundamental.

La técnica también es estudiada en pacientes con ojo seco, especialmente cuando existe alteración de las glándulas de Meibomio, responsables de producir una capa grasa que ayuda a evitar la evaporación excesiva de las lágrimas. Algunas investigaciones han observado mejoras en determinados parámetros de la película lagrimal y en los síntomas.

Seguridad y evaluación médica

Si bien es una técnica no invasiva, su aplicación requiere criterios médicos. La longitud de onda, potencia, dosis y tiempo de exposición son factores esenciales; por ello, no cualquier lámpara de luz roja o infrarroja puede utilizarse como tratamiento oftalmológico.

Antes de considerar esta alternativa es indispensable realizar un diagnóstico adecuado. En pacientes con DMAE pueden requerirse estudios como fondo de ojo y tomografía de coherencia óptica (OCT); mientras que en el ojo seco se debe evaluar la superficie ocular, la película lagrimal y las glándulas de Meibomio.

Para Oftalmosalud, la incorporación de esta tecnología representa una apuesta por la innovación y por acercar a sus pacientes los avances de la oftalmología moderna, siempre bajo evaluación y supervisión profesional.

La fotobiomodulación abre así una nueva ventana de investigación: utilizar la luz no solo para permitirnos ver, sino también para estudiar nuevas posibilidades que contribuyan a preservar la visión.