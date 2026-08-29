Por Redacción EC

Una nueva línea de innovación en oftalmología, ya que se vienen realizando tratamientos de fotobiomodulación, una técnica no invasiva que emplea determinadas longitudes de onda, principalmente luz roja e infrarrojo cercano, para estimular procesos celulares.

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