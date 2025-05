Los gritos de auxilio de Mary Andreina Farías (31) se escucharon en varias calles de San Bartolo la noche del 14 de mayo, segundos antes de ser arrastrada y arrollada por una camioneta conducida por dos técnicos de la empresa PC Telecom (contratista de Claro). Ambos emprendieron la huida al ser confrontados por la mujer de nacionalidad venezolana, tras aparentemente haberla agredido sexualmente dentro de su domicilio.

Los dos técnicos habían ingresado en la mañana a la vivienda de la víctima para realizar una instalación de internet. Sin embargo, no salieron sino hasta altas horas de la noche.

Las autoridades investigan las circunstancias del incidente. Sin embargo, los resultados de los exámenes forenses aún no han sido concluyentes para confirmar el presunto abuso sexual antes del atropello.

Cronología de los hechos

De acuerdo con las cámaras de vigilancia del lugar, los empleados de PC Telecom llegaron al domicilio de Farías alrededor de las 11:00 a.m., con el propósito de realizar una instalación de internet. Luego de descender de la camioneta, que llevaba un logo de la empresa Claro, ambos hombres ingresan a la vivienda y suben por unas escaleras.

Cerca de las 10:47 p.m., es decir, 12 horas después, las cámaras muestran a los técnicos salir de la casa e intentar abandonar el lugar raudamente. Tras ellos sale también Mary Farías y antes de que los sujetos puedan abordar su vehículo, los encara e increpa por supuestamente haber abusado de ella. En todo momento se lo notó visiblemente afectada.

Señalándolos con la mano, les advierte que lo que le hicieron no se iba a quedar así y que los iba a denunciar. Incluso, le llega a dar un manotazo a uno de los hombres, quien parecía inmune a las acusaciones y concentrado solo en irse del lugar.

De igual manera, con voz entrecortada, la mujer grita constantemente por ayuda, pero los vecinos tardan en responder al llamado. En las imágenes difundidas no se observa tampoco a personal de serenazgo acercarse al lugar. Es allí que los sujetos aprovechan y suben a la camioneta en la que llegaron.

“¿Qué te pasa ah? ¡¿Qué te pasa?! ¡Te voy a denunciar!“, se le oye decir a la víctima. ”Llamen a la policía vecinos, llamen a la policía. De aquí no se van a ir los malditos", también exclamó.

La rabia e impotencia que embargaba a Farías llevó a que tratara de impedir a toda costa la huida de los dos técnicos, por lo que no vio mejor opción que colocarse delante del vehículo y retarlos a que aceleren, pues de ninguna forma iba a dejar que se escapen.

Tras unos segundos en los que la mujer se aferró fuertemente a la camioneta y volvió a gritar por ayuda, los ocupantes no dudaron en acelerar y tras arrastrarlas varios metros finalmente la atropellaron y se dieron a la fuga. En ese momento, recién se pudo observar a algunas personas tratar de impedir el hecho, pero sin éxito. Mary Andreina Farías murió en el lugar.

Los rostros de los responsables

Tras la muerte de Farías, el último lunes, salieron a la luz las imágenes de los rostros de los responsables. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la víctima logró captar a ambos sujetos.

Se trata de dos hombres de contextura media, cabello corto, y anteojos en el caso de uno de ellos. En las imágenes se observa a uno con el chaleco de la empresa donde trabajaba mientras que al otro se le puede ver con un pantalón que lo identificaba como técnico.

El material será pieza clave para que la Policía Nacional pueda dar con su paradero. El Comercio pudo conocer que la empresa PC Telecom ya comunicó a la fiscalía las identidades de los dos sujetos involucrados. No obstante, los nombres aun no han sido revelados por las autoridades.

Testimonios de amigos y vecinos

Farías vivía sola en el Perú desde hace ocho años. Trabajaba para enviarle dinero a sus cinco hijos y a su madre, quienes se encuentran en su natal Venezuela.

El Comercio pudo conocer que la mujer empezó lavando platos en el área de cocina y había logrado ascender a base de esfuerzo y constancia. Vecinos y conocidos la describieron como una persona trabajadora y dedicada a su familia.

En tanto, Makel Buenapico, amigo de la víctima, contó que le informaron que la División de Homicidios ya se está haciendo cargo del caso y están en plena investigación. “Tienen ya las identidades de las personas, imagino que están haciendo su trabajo para dar con la captura de estos sujetos”, comentó en declaraciones recogidas por este diario.

Asimismo, añadió que aun no tienen noticias del informe final que determina si Farías fue abusada sexualmente o no por los dos sujetos. “Aun no nos lo hacen llegar. Hemos llamado, pero no tenemos aun una respuesta de la fiscalía”, sostuvo.

Empresas involucradas se pronuncian

Claro emitió un comunicado en el que indicó que realizó la activación de sus protocolos internos y la presentación de una denuncia penal por lo ocurrido.

Además, enfatizó su firme rechazo a cualquier acto de violencia o conducta inapropiada por parte de personal vinculado a sus servicios, incluso si se trata de empleados de empresas contratistas.

Por su parte, PC Telecom también se pronunció y señaló que los dos trabajadores implicados han sido inmediatamente separados de sus funciones y denunciados formalmente ante las autoridades competentes.

La compañía extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos de Mary Andreina Farías.

Implicancias penales

En relación a este caso, el abogado penalista Aaron Aleman detalló a El Comercio que se habrían cometido los delitos de violación sexual y homicidio calificado por parte de los dos trabajadores de la empresa PC Telecom S.A.C, lo que quiere decir que la responsabilidad penal que les correspondería sería de prisión de hasta 35 años, aunado a un tratamiento terapéutico según lo previsto y contemplado en el Código Penal.

“Respecto al primer delito, la pena sería no menor de 20 años de prisión, por cuanto el hecho criminal de violación sexual se habría cometido por dos sujetos, lo que configura un agravante. En lo concerniente al segundo delito, la pena sería no menor de 15 años de prisión, dado que el atropello y muerte de la víctima se habría producido con el fin de ocultar el presunto delito de violación y que no haya un relato incriminatorio durante la investigación fiscal“, explicó.

Aleman precisó que ambos trabajadores deberán, conjuntamente con las empresas PC Telecom S.A.C y Claro S.A, hacerse cargo de una una reparación civil razonable y proporcional, entre otras cosas, pues la víctima deja en orfandad a 5 hijos y a su madre en situación de vulnerabilidad.

“La labor del Ministerio Público es esencial para recabar las pruebas que vinculen directamente a estos sujetos con los delitos objeto de imputación, entre ellas, el recaudo de todas las cámaras de seguridad del lugar de los hechos, la realización de pericias antropométrica para una debida identificación de ambos sujetos, la necropsia de ley, la geolocalización, entre otros. Todo ello servirá para que la fiscalía pueda evaluar si efectúa un requerimiento de prisión preventiva”, agregó.

Por último, Aleman dijo que las empresas PC Telecom y Claro ambas se encontrarían obligadas a entregar pruebas del delito, como la identificación de los dos trabajadores para su debida individualización en la investigación. “Caso contrario, estarían inmersos en la posible comisión del delito de encubrimiento real, el cual se sanciona hasta con una pena privativa de la libertad de 4 años“, señaló.

¿Hubo auxilio municipal?

En tanto, al alcalde de San Bartolo, Augusto Carbajal, pidió a la Policía y a la Fiscalía avanzar de forma rápida con las pesquisas por la muerte de Andreina Farías Torres. Asimismo, respondió a las versiones que señalan que no hubo una pronta respuesta por parte del serenazgo del distrito a los gritos de ayuda de la víctima.

Carbajal sostuvo que personal del municipio sí intentó auxiliar a la joven antes de trasladarla al centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento. “No queremos que Andreina Farias Torres sea una cifra más, una estadística más. Queremos que se tomen acciones reales y sinceras”, expresó.

Investigación fiscal

El Ministerio Público informó que a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) ha iniciado diligencias como parte de la investigación preliminar contra los que resulten responsables del homicidio de la ciudadana venezolana en el distrito de San Bartolo.

El fiscal provincial Humberto Durán Ponce de León, encargado del caso, ha dispuesto que personal de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) recoja los testimonios de familiares de la víctima y testigos, así como el protocolo de necropsia y los exámenes médico-legales respectivos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) realiza diligencias de manera eficiente y célere como parte de la investigación preliminar contra los que resulten responsables del homicidio, en agravio de una mujer, ocurrido en el distrito de San… pic.twitter.com/518HRlcxKh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 19, 2025

Asimismo, se ordenó la inspección técnico policial en el lugar del crimen y en el sitio exacto de la intervención policial, así como la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

Por su pate, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del programa Warmi Ñan, solicitó de oficio que se agilicen las diligencias preliminares tras el referido asesinato. El sector también pidió ampliar la investigación bajo la tipificación de feminicidio.

Aunque los familiares de la víctima residen en el extranjero, el MIMP indicó que viene brindando apoyo emocional a su círculo cercano en el Perú.