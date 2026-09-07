El uso frecuente de internet y redes sociales expone a los usuarios a diversos riesgos virtuales que afectan directamente su bienestar y seguridad. En línea a ello, Aldeas Infantiles SOS Perú presentó los resultados de su encuesta nacional “Uso y riesgos en el entorno virtual”, donde se señala que en dos años se ha duplicado la cifra de niñas, niños y adolescentes (NNA) que han vivido alguna vez situaciones ciberacoso, retos virales peligrosos, grooming (cuando un adulto gana la confianza de los NNA en línea, generalmente ocultando su identidad, para manipularlo con fines sexuales), sharenting (cuando madres, padres o cuidadores comparten públicamente en redes sociales fotos o información de sus hijas/os, muchas veces sin su consentimiento) y sextorsión; de 12.7% (2024) a 24.9% (2026).

La encuesta fue realizada entre mayo y junio como parte de la quinta edición de su campaña #Conectadasos, que se implementará a nivel nacional hasta noviembre de 2026, y participaron 8.130 personas de: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima y Puno. El objetivo es visibilizar cómo se desenvuelven la niñez y adolescencia en el entorno virtual, así como los principales riesgos a los que están expuestos actualmente y las implicancias en la salud mental.

“Que la cifra de niñas, niños y adolescentes expuestos a riesgos como el ciberacoso, el grooming o la sextorsión se haya duplicado en apenas dos años (de 2024 a 2026) es una alerta que no podemos ignorar. Como adultos, tenemos la responsabilidad de reconocer estas amenazas para prevenirlas, orientar y proteger a la niñez. Por eso lanzamos la quinta edición de #Conectadasos, una campaña que promueve la prevención y el uso seguro del entorno virtual”, señaló Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú.

Los resultados reflejan una realidad preocupante. Más del 45% de los NNA manifestó compartir información privada en redes sociales, un porcentaje superior al año pasado (39%). Por otro lado, 5 de cada 10 directores de instituciones educativas públicas desconocen la legislación vigente relacionada con el ciberacoso, según la encuesta.

“Estas cifras nos exigen actuar con urgencia y de manera conjunta. Es clave seguir fortaleciendo las capacidades de las autoridades educativas para prevenir, identificar y responder frente a los riesgos virtuales, así como acompañar a las niñas, niños y adolescentes para que dimensionen mejor los riesgos de exponer información sensible en redes sociales. Esperamos que esta iniciativa contribuya a construir, junto con el Estado y la comunidad educativa, entornos virtuales más seguros para la niñez en nuestro país”, enfatizó Martínez.

En cuanto al grupo de madres, padres y cuidadores, el 80% admite no sentirse seguro cuando sus hijos navegan por internet. Asimismo, 8 de cada 10 docentes consideran que los riesgos virtuales afectan de forma grave y duradera el bienestar psicológico y emocional de sus estudiantes a largo plazo. De otro lado, el desconocimiento de canales de denuncia agrava la desprotección digital, ya que al menos 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes los desconoce.

Con esta iniciativa, Aldeas Infantiles SOS Perú busca promover entornos virtuales seguros para la niñez y fortalecer las capacidades de los distintos actores que tienen un rol en su protección, especialmente frente a riesgos virtuales. Más información en aldeasinfantiles.org.pe/conectadasos.