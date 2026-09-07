Ciberacoso en videojuegos. (Foto: Difusión)
Ciberacoso en videojuegos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El uso frecuente de internet y redes sociales expone a los usuarios a diversos riesgos virtuales que afectan directamente su bienestar y seguridad. En línea a ello, Aldeas Infantiles SOS Perú presentó los resultados de su encuesta nacional “Uso y riesgos en el entorno virtual”, donde se señala que en dos años se ha duplicado la cifra de niñas, niños y adolescentes (NNA) que han vivido alguna vez situaciones ciberacoso, retos virales peligrosos, grooming (cuando un adulto gana la confianza de los NNA en línea, generalmente ocultando su identidad, para manipularlo con fines sexuales), sharenting (cuando madres, padres o cuidadores comparten públicamente en redes sociales fotos o información de sus hijas/os, muchas veces sin su consentimiento) y sextorsión; de 12.7% (2024) a 24.9% (2026).

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