El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) recordó que los preseleccionados de Beca 18, convocatoria 2022, tendrán dos oportunidades para ganar la beca este año. Si en el primer momento de postulación al concurso, que concluye este lunes 7 de marzo, no logran ganar la beca, podrán volver a postular en un segundo momento, que inicia este 4 de abril y concluye el próximo 6 de mayo.

Son más de 17.000 talentos que ya fueron preseleccionados para la convocatoria 2022. Ellos se encuentran en carrera por ganar una de las 5.000 becas que se otorgarán este año.

El concurso aún se encuentra en la etapa de selección de ganadores, en la que habrá dos momentos de postulación para ganar la beca. En el primer momento, se otorgarán 2.000 becas y en el segundo momento 3.000.

Los preseleccionados deciden si postulan en el primer momento o solo en el segundo. Aquellos que lo hagan en el primer momento y resulten no seleccionados o no aptos o decidan no aceptar la beca, podrán volver a postular en el segundo momento, de cumplir con lo señalado en las bases del concurso.

La postulación para los preseleccionados es virtual y gratuita, a través de la página web del concurso www.pronabec.gob.pe/beca-18

Sobre Beca 18

Beca 18 del Pronabec es una beca integral de acceso a la educación superior, dirigida a talentos peruanos de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad del país. Esta cubre a los ganadores sus estudios superiores completos, desde el inicio hasta su culminación.

Entre los beneficios que ofrece, están costos académicos, materiales de estudios, alimentación, movilidad, alojamiento (cuando corresponda), y acompañamiento académico, socioemocional y de bienestar.

Modificaciones en bases del concurso

Ronald Coronado, director de la Oficina de Gestión de Becas del Pronabec, informó que recientemente se modificaron las bases del concurso. Destacó que, la nueva tabla de asignación de puntajes para la selección de ganadores de la beca, prioriza a los postulantes admitidos en instituciones de educación superior de mayor calidad, con énfasis en las universidades públicas y privadas sin fines de lucro.

La tabla actualizada con los nuevos puntajes está publicada en la página web del concurso www.pronabec.gob.pe/beca-18 y también se ha enviado a la casilla electrónica de los preseleccionados.

Consultas sobre Beca 18

Para más información sobre el concurso, contactarse con el Pronabec mediante sus redes sociales, la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30 o escribir al WhatsApp 966 429 596.

