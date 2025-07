Esta situación viene generando un gran malestar en los transportistas y pasajeros que prácticamente se encuentran varados en la zona. Asimismo, las empresas mineras del sector sur del país también se ven afectadas ya que sus camiones no pueden trasladar minerales por dicha vía.

En tanto, en la capital del país, un considerable número de mineros sigue apostado desde hace una semana frente al Congreso de la República. Incluso, otro cuantioso grupo ha decidido instalar carpas en los exteriores de la sede del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en el distrito de San Borja, bajo el propósito de reunirse con autoridades de dicha cartera.

Los mineros provienen principalmente de regiones como Arequipa, La Libertad y Cusco. Cabe mencionar que algunos dirigentes han manifestado haberse reunido con algunos congresistas y bancadas, sobre todo de izquierda, lo que evidenciaría el apoyo político que estarían recibiendo por parte de un sector del Legislativo.

Puntos bloqueados

El bloqueo de la Panamericana Sur en la región Arequipa se viene registrando desde el pasado lunes, en dos sectores. Uno es en el kilómetro 782, cerca del puente Ocoña, en el distrito del mismo nombre, provincia de Camaná.

El segundo punto tomado está en el sector de Chala, en la provincia de Caravelí. Los manifestantes se encuentran bloqueando la vía por horas, y están dejando pasar a los vehículos cada cierto tiempo durante el día. El tiempo de “tregua” es de una hora aproximadamente.

Por otro lado, se conoció que en las próximas horas, más trabajadores mineros informales de las partes altas de Caravelí y Camaná se unirían a la medida de fuerza, con lo cual podría agudizarse la situación en la carretera. En Arequipa, a la fecha, hay más de 16 mil inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de las cuales 12.403 se encuentran suspendidas y solo 3.852 siguen vigentes.

El impacto y las pérdidas por bloqueos

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, dijo a El Comercio que la situación se ha tornado compleja para el transporte de pasajeros al sur del Perú. Si un viaje a Arequipa por tierra duraba normalmente 18 horas, ahora puede prolongarse por mas de un día. Además, indicó que al bloquear Chala, es casi imposible a ciudades ubicadas más al sur, como Moquegua, Puno o Tacna.

“Comenzó en Atico, pero el punto de quiebre ahora mismo es Chala. Lamentablemente, los vehículos tendrían que dar una vuelta muy grande para ir por el lado de Cusco. En tanto, los manifestantes están dando pase cada 6 horas, a criterio de ellos mismos. Ninguna entidad del Estado nos dio una alerta de lo que estaba ocurriendo. La cola de unidades es kilométrica”, señaló.

Ojeda precisó que Lima registra el 70% de las salidas del transporte de pasajeros. De esa cifra, un 35% va al sur. Sin embargo, estos viajes prácticamente terminan en Ica, ya que es difícil seguir avanzando. En ese sentido, agregó que las pérdidas podrían ascender a los 200 millones de soles por día.

En el caso del transporte de carga, las pérdidas sí son incalculables, dijo Ojeda. “Ciudades como Arequipa es la que distribuye cebollas a todo el país, mientras que desde Lima salen productos perecibles con dirección a Arequipa y otras regiones, como el limón. Estos productos se van a malograr. Por ello, esta situación puede originar que la flota de carga y pasajeros tenga que paralizar", manifestó.

Por otro lado, de acuerdo a fuentes del sector minero, El Comercio conoció que algunas empresas como Las Bambas y Hudbay están teniendo dificultades para el transporte de minerales debido al bloque de la Panamericana Sur en Arequipa.

Mineros acampan en Lima: ¿Qué piden?

Cientos de mineros informales provenientes de distintas regiones del país vienen acampando desde el lunes, frente al Congreso, en la avenida Abancay (Cercado de Lima), mientras que otro grupo numeroso hace lo mismo en los exteriores del Minem, en San Borja. En este último sitio se encuentran ocupando pistas y jardines principalmente del Jirón Fray Luis de León y la Avenida de las Artes Sur.

El objetivo de este grupo de mineros es reunirse con autoridades del mencionado sector y presentarles sus pedidos. Cabe precisar que su principal demanda es la derogación del Decreto Supremo 012-2025, emitido por el Minem, el cual extiende el plazo del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2025. Afirman que esta medida del Ejecutivo impide su formalización.

Vale precisar que el referido decreto establece que la prórroga se aplicará únicamente a las personas naturales o jurídicas con inscripción vigente en el Reinfo, así como a quienes tengan su registro suspendido por un plazo igual o menor a un año, hasta el 30 de junio de 2025.

Asimismo, los mineros exigen la aprobación urgente de la Ley MAPE “para permitir una verdadera formalización del sector artesanal”. “Estamos movilizados por una sola causa, dado que el Congreso de la República, en diciembre del año pasado, aprobó una ley donde establecía dar seis meses para discutir y aprobar la ley de la pequeña minería, minería artesanal. Lamentablemente, el Congreso ha incumplido con este gran sector al no aprobar dicha norma”, declaró Ismael Palomino, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin).

Port su parte, Máximo Franco, presidente de Confemin, reiteró que el principal reclamo es hacia el Decreto Supremo 012-2025, que amplía y cierra a su vez el proceso de formalización al 31 de diciembre de este año. Sostuvo que para esa fecha muy pocos mineros van a lograr formalizarse, por lo que instó al Gobierno a dar marcha atrás con esa medida.

“Todos sabemos que hasta esa fecha la gran mayoría no se va a formalizar. En ese sentido, el gobierno no puede cerrar el proceso de formalización, en todo caso, que el Congreso ya vea si lo amplía o no. Es más, en otro decreto dispone que aquellos mineros suspendidos deben activar su Reinfo en 45 días, caso contrario, serán excluidos. Pero en ese plazo es imposible, si solo para sacar una clave intranet la demora es de 15 a 20 días. Muchos mineros quedarán fuera del proceso de formalización”, expresó.

Además, Franco mencionó que se ha dispuesto un trámite de 90 días para sacar el permiso de explosivos, plazo que aseguró es muy difícil que se cumpla, pues el costo pueden alcanzar los 20 mil soles. En tanto, en caso se obtengan los explosivos, explicó que no hay polvorines disponibles, por lo tanto, no hay donde guardarlos. “La mayoría están inactivos. El gobierno ha dado una medida sin conocer la realidad de la minería artesanal. Pretende desaparecerla”, manifestó.

Apoyo político

Franco contó que algunos dirigentes mineros han acudido a los despachos de los congresistas Segundo Montalvo, Segundo Quiroz y Guido Bellido para sostener reuniones y ver si a través de ellos se puede tender un puente con el Ejecutivo. “Nos dijeron que ya están coordinando para concretar la reunión, para justamente derogar y modificar estos decretos supremos que atentan contra nosotros. También que a partir de la siguiente legislatura se van a encargar de crear una ley para que nosotros no nos quedemos sin trabajo", dijo.

Franco agregó que todos los mineros son responsables de sus actos y que deben de autofinanciarse para participar en las protestas. Sostuvo que nadie ni ningún sector los financia. “Hacemos ollas comunes, nos ayudamos unos a los otros. No hay nadie detrás, ni un fondo, ni un dinero oscuro, cada uno se financia“, expresó.

En tanto, a la interrogante de por qué en esta ocasión la Policía Nacional del Perú no ha tomado acciones más directas y los ha instado a retirar sus carpas, el dirigente detalló que se le ha hecho saber que su protesta es pacífica y se ejerce sin ningún tipo de violencia. “Nosotros hacemos una marcha contundente y pacífica, sin tirar piedra a nadie. A la policía se le ha manifestado así y ha comprendido", indicó.

Cabe mencionar que tras concluir su jornada de protesta el último martes, los mineros informales agradecieron a los congresistas Segundo Quiroz, Segundo Montalvo y a un asesor de la congresista Martha Moyano. Ellos estarían coordinando acciones desde el Congreso a favor de los informales.

Por su parte, Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, señaló que desde que los mineros informales han asumido su medida de fuerza, no han sostenido ninguna reunión con ellos ni han recibido alguna petición para entablar una. No obstante, dijo que si la hubiera, estarían dispuestos a dialogar.

Vecinos reclaman por carpas

Las protestas en San Borja por parte de manifestantes han ocupado varias cuadras de la avenida de Las Artes Sur y jirones adyacentes. La presencia de los mineros ha generado incomodidad en vecinos, quienes denunciaron ruidos, bloqueo de calles y afectación a adultos mayores y niños con condiciones especiales.

“No estamos en contra de su derecho a protestar, pero nuestros derechos también deben respetarse”, expresó una vecina.