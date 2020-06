El Seguro Integral de Salud (SIS) informó este sábado los pasos para que las personas de escasos recursos pueden seguir para afiliarse al seguro de manera virtual y sin necesidad de salir de casa durante el estado de emergencia, medida que se dio por el COVID-19.

El SIS ha puesto a disposición de la ciudadanía, los números WhatsApp en Lima y a nivel nacional, así como su correo institucional sis@sis.gob.pe para que puedas afiliarte sin salir de tu casa. Estos canales, que funcionan 24 horas del día los 7 días de la semana, son:

WhatsApp SIS: 941 986 682.

Aló SIS: 514 5555 opción 1.

Correo SIS: sis@sis.gob.pe

Redes sociales

¿Cómo afiliarse virtualmente al SIS?

El SIS indicó que a través del WhatsApp o correo electrónico, la persona deberá enviar una foto o una impresión escaneada del DNI o carné de extranjería, por ambos lados.

De igual manera, la dirección de la residencia actual (solo si es diferente a la consignada en el DNI o carné de extranjería) y el nombre del centro de salud cercano a su domicilio. Se le afiliará al SIS Para Todos.

Si tiene Clasificación Socioeconómica (CSE) Pobre o Pobre Extremo, deberá adjuntar el documento para que sea afiliado al SIS Gratuito. Si es mujer gestante, deberá enviar una copia o foto del carné perinatal u otro documento que acredite su estado y la fecha posible del parto para también se pueda afiliar al SIS Gratuito, por ser población vulnerable de acuerdo a norma.

Asimismo, la entidad recomendó que antes de realizar todo el proceso, la persona deberá consultar si ya cuento con seguro. Para ello tiene que ingresar a la página web del SIS y dirigirse a la ventana de Consulta Asegurado y allí hace la consulta respectiva.

Protección financiera

El SIS cubre medicamentos, insumos, procedimientos médicos, hospitalización y tratamiento de más de 1,400 enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer; además, traslados de emergencia y hasta un bono de sepelio. La cobertura varía de acuerdo al plan de seguro:SIS Gratuito, SIS Para Todos, SIS Independiente, SIS Emprendedor y SIS Microempresas

Cobertura COVID-19

El SIS informó que los cinco planes de seguros garantizan la cobertura del COVID-19, así como los diagnósticos: infección debida a coronavirus, sin otra especificación; neumonía viral, no clasificada en otra parte; otros tipos de neumonía vírica; bronquitis aguda por otros organismos clasificados; infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada; bronquitis, no especificada como aguda o crónica.

Además, síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio), otros trastornos respiratorios especificado; tos; falta de aire / disnea; fiebre, no especificada; y contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles.

El SIS también está cubriendo los gastos de sepelio por la muerte de los afiliados e indigentes por causa del coronavirus, tanto inhumación como cremación.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.