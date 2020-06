Luego de más de dos años en libertad, Eduardo Saettone, sentenciado por el atropello y muerte de una mujer en el año 2012, volvió a causar polémica por referirse al caso que tardó más de cinco años en concluir, aunque con cuestionamientos por parte de la familia de la víctima.

En una entrevista con el canal de YouTube de Carlos Orozco, el músico y exconductor de televisión se refirió a la hija de María Elena Coronado, de quién dijo lo habría actuado por un sentimiento de “culpa”. “Es difícil decir esto, pero era una señora de 69 años que estaba en una esquina de Benavides, a las 5:50 a.m [...] Al Parecer se había quedado a cuidar a los nietos porque la hija había salido. Si a mí me pasase eso, si mando a mi madre a que tome un micro, voy a sentir una culpa tremenda y voy a buscar cómo desquitar esa rabia”, dijo.

El caso de Eduardo Saettone es un uno de los más largos y polémicos referidos a atropellos.

En agosto del 2012, el ex presentador de televisión causó la muerte de María Elena Coronado, a quien atropelló cuando esperaba un bus de transporte público en la cuadra 37 de la Av. Benavides, en Surco. En el 2014, Saettone es declarado reo contumaz luego de que no se presentara a la lectura de sentencia por el atropello y posterior muerte de la mujer de 69 años. El juez del caso, del 22 Juzgado Especializado en lo Penal, Eduardo Vigo, señaló a través de un acta de contumacia que la ausencia de Saettone sería un intento por alargar el proceso.

Recién en el 2016, el conductor fue sentenciado a 4 años de prisión efectiva. Así lo dispuso María Contreras, del Juzgado Penal 35 para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien lo halló –en primera instancia– responsable de homicidio culposo. Fue inhabilitado definitivamente como conductor y deberá pagar S/50 mil como reparación civil.

No obstante, el imputado estuvo prófugo un año hasta que, en abril de 2017, la Cuarta Sala Penal para Reos Libres varió la pena de cárcel efectiva a prisión suspendida. En la práctica se ordenaba libertad sujeta a reglas de conducta. En el fallo se concluye, en base a cinco peritajes, que Edu Saettone “tuvo una conducta negligente no razonable e imprudente” respecto a la velocidad en que manejaba el 22 de agosto de 2012 (ese día lloviznó), cuando perdió el control de su camioneta y atropelló a María Elena Coronado. No obstante, dan la razón a la defensa del acusado en el sentido en que no se pudo determinar exactamente que Saettone iba a 90k/h. Este fallo, como el anterior, desestima la versión de Saetone sobre la culpabilidad de la coaster que, según su versión, paró en seco y lo obligó a virar. Para los jueces el factor velocidad en un día de llovizna fue determinante.

El fallo fue duramente cuestionado hasta por el presidente del Poder Judicial de entonces, Duberlí Rodríguez. Los familiares interpusieron un recurso para que sea declarado nulo.

Es así que en enero de 2018, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia que ordenaba prisión suspendida. Con ello, quedaba vigente el fallo del 2016 (de primera instancia) que ordenaba su internamiento en un penal. Esta vez, Saettone se entregó y fue encarcelado.

El caso no quedó aquí. En abril de 2018, tras la apelación, la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres, de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió que la sanción sea de tres años de libertad condicional y que abone S/304 mil a los deudos de la madre de familia. Según el fallo, la sentencia de cuatro años de prisión solo tomó en cuenta la gravedad del hecho: “Inobservancia de las reglas técnicas de tránsito”, cuando debió evaluarse primero “las condiciones personales del imputado” porque no contaba con antecedentes policiales ni penales. Esta fue la sentencia en segunda instancia.

Tras ello, el 11 de abril de 2018, fue liberado tras haber estado preso 80 días en el penal Ancón II.

Estos son otros casos sobre atropellos que causaron polémica en Lima:

Melissa González Gagliuffi

Luego de 52 días en prisión, Melisa González Gagliuffi, la mujer que atropelló y causó la muerte de dos jóvenes, en la avenida Javier Prado Oeste, salió libre el 12 de diciembre de 2019 por la tarde.

Esto sucedió porque el Poder Judicial revocó la prisión preventiva de cuatro meses que se había dictado en su contra por el delito de homicidio culposo en agravio de Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio. En su lugar, se dispuso comparecencia restringida e impedimento de salida del país.

A su salida del penal Virgen de Fátima, González Gagliuffi indicó que su familia continúa en comunicación con los deudos y con el sobreviviente del accidente que causó el 11 de octubre de 2019. “Voy a poder acercarme a ellos, perdirles perdón y poder repararlos”, expresó.

Sin embargo, pese a sus declaraciones, los familiares de las víctimas rechazaron su liberación e insisten en que la reclusión es importante para garantizar que el proceso siga sin contratiempos.

Fortunato Huashuayo, padre de una de las víctimas, cuestionó que en casos menos graves se mantenga la medida coercitiva. Puso en como ejemplo lo ocurrido con Leonor Soledad Velásquez Gonzales (51), la profesora que en junio pasado hirió a seis menores de edad luego de atropellarlos cuando conducía por el distrito de Miraflores. A ella se le dictó siete meses de prisión preventiva, de los cuales ha cumplido seis a la fecha mientras se desarrolla el proceso por el delito de lesiones culposas.

“Sin haber matado a nadie igual hasta ahora sigue con prisión preventiva. Entonces, la justicia no es igual para todos”, dijo a El Comercio.

Si bien sentencia contra Melisa González Gagliuffi que la declare culpable o inocente aún está pendiente, no es la primera vez que una decisión judicial causa polémica por supuestamente beneficiar a los responsables de atropellos.

Guillermo Riera

El 20 de noviembre pasado, Guillermo Riera, empresario que fue sentenciado a siete años y cuatro meses de cárcel por atropellar y causar la muerte de tres personas en la Costa Verde, en mayo del 2017, salió libre antes de cumplir la totalidad de la pena.

La defensa de Riera informó que su excarcelación se debió a que el Poder Judicial le otorgó el beneficio de la semilibertad a su cliente porque que cumplió un tercio de la condena y pagó el total de la reparación civil en favor de los deudos.

El 5 de mayo del 2017, el empresario invadió el carril contrario, atropelló y mató con su camioneta a Jair Jesús Saldaña de la Cruz, Luis Miguel Valdez y Leslyann Acuña Cuadros, mientras que Christopher Guerrero Solís quedó gravemente herido. Las víctimas viajaban en dos motocicletas por la Costa Verde.

Ese mismo día, un empleado de la empresa de Riera se presentó en la comisaría y se declaró culpable del accidente de tránsito, lo cual fue aprovechado por él para fugar a Estados Unidos. Sin embargo, las investigaciones determinaron su responsabilidad, por lo que decidió volver al país.

El 19 de mayo de 2017, quince días después del accidente, Guillermo Riera regresó al Perú. Ante el Ministerio Público declaró que se fugó porque estaba “en shock”. Nunca pasó el dosaje etílico.

Tras una semana, el Primer Juzgado de Tránsito de Lima lo dictó nueve meses de prisión preventiva contra Guillermo Riera y fue recluido en el penal de Lurigancho. El 2 de octubre de ese año, el juez Max Cirilo Diestra decidió que Riera afronte su proceso en libertad. Al día siguiente la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) dispuso que se realice una indagación contra dicho juez. El 6 de diciembre del 2017, la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la decisión y ordenó la inmediata ubicación y captura de Guillermo Riera.

En febrero del 2018, el Primer Juzgado de Tránsito y Seguridad Vial de Lima dictó 7 años y 4 meses de prisión para Guillermo Riera. La sentencia se debía cumplir hasta el 24 de noviembre del 2024 (se restarán los 6 meses y 20 días de la prisión preventiva).

Sin embargo, en noviembre de 2019, Guillermo Riera Díaz salió en libertad por decisión del Poder Judicial, informó su abogado, Benji Espinoza. “Mi cliente accedió al beneficio de semilibertad tras cumplir con todos los requisitos necesarios: cumplir un tercio de su condena, pagar la totalidad de la reparación civil y tener los informes psicológicos, sociológicos y judiciales aprobados por el INPE”, dijo Espinoza a El Comercio.

Caso Ivo Dutra

El sábado 06 de agosto del 2011, Ivo Dutra fue atropellado por un bus de la empresa Orión que se pasó la luz roja en Jesús María. Luego de seis días en cuidados intensivos, el joven fotógrafo falleció. Desde entonces inició un largo proceso por justicia.

Reducen condena a chofer que atropelló y mató a Ivo Dutra

El chofer que mató a Ivo, Weimer Huamán Sánchez, tenía 13 papeletas entre graves y muy graves pero manejaba con total impunidad. En mayo del 2012, fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de homicidio simple por dolo eventual.; sin embargo, meses después la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel decidió rebajar la pena a 10 años de cárcel.

Hasta ahora la familia denuncia que ni el chofer ni Orión cumplen con pagar la reparación civil de S/1 millón. De hecho, la empresa había trasladado varios códigos de ruta y vehículos a las empresas Grupo Holrex, Holdin Express, entre otras, en un intento por evadir su responsabilidad.

En 7 años, ni Orión (hoy Holrex) ni el chofer que causó el accidente, Weimer Huamán Sánchez, pagaron la reparación civil de S/1 millón a favor de los deudos de Ivo Dutra.

Celso Pastor Belaunde

El 11 de diciembre de 2004, el ex cónsul de Perú en Finlandia Celso Pastor Belaunde atropelló a ocho jóvenes a las afueras de una discoteca. Pese a que manejaba su automóvil en estado de ebriedad, solo estuvo un año en la cárcel pues salió tras cumplir un tercio de su condena de 3 años.

Uno de los atropellados, José Miguel Gonzáles Otoya, estuvo más de dos meses en coma y quedó con secuelas cerebrales y en el caminar. Fue una resolución de la Corte Superior de Justicia la que permitió que Celso Pastor Belaúnde saliera libre antes de terminar toda su sentencia.

Mateo Silva Martinot

El 15 de marzo del 2015, Mateo Silva Martinot, hijo del ex ministro de Transporte y Comunicaciones José Luis Silva Martinot atropelló dos veces Alejandro Ballón Siles (26) en el Boulevard de Asia. El conductor de 22 años intentó darse a la fuga. Según la policía, este se negó a pasar el examen de dosaje etílico y huyó de la clínica San Pablo.

El joven atropellado quedó con graves lesiones y permaneció en coma durante tres días.

Silva Martinot solo estuvo seis meses en el penal de Cañete debido a que el Poder Judicial lo sentencia a 4 años de prisión suspendida y un pago de S/.300 mil a favor de la víctima. Obtuvo dicha sentencia luego de acogerse a un proceso de terminación anticipada y un acuerdo con la víctima.

