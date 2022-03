A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 7 hasta el domingo 13 de marzo, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 7

Pueblo Libre (08:00 a 09:00)

URB. CUEVA AV. JOSE LEGUIA Y MELENDEZ CDRA 19, AV. CIPRIANO DULANTO CDRA 17, 18, 19, CALLE ADUANA CDRA 1, 2, CALLE GUTIERREZ CDRA 1, MZ E, F, CALLE DE SAIA CDRA 1, MZ H, CALLE LIZIER CDRA 1, 2, CALLE M. ZAPATA CDRA 1, MZ E, CALLE MARTIN A. DE MEZA CDRA 1, 2, CALLE MARTIN DE OVIEDO CDRA 1, 2, MZ A, CALLE MIGUEL DE ARRIAGA CDRA 1, CALLE PAVAYACU CDRA 1, CALLE PEDRO NOGUERA CDRA 1 MZ G, H, CALLE UNAP CDRA 1, 2, JR. ABRAHAM LINCOL CDRA 1, 2, 3, 4, 7, MZ A, JR. TROMPETEROS CDRA 1, 2.

San Martín de Porres (08:00 a 12:00)

URB. SANTA PATRICIA MZ A, C, D, E, URB. VIÑAS DE NARANJAL MZ A, B, C, D.

San Juan de Lurigancho (08:30 a 16:30)

ASOC. SANTA ELIZABETH JR. AEROLITO CDRA 2, 3, MZ H, I, J, JR. CENTAURO MZ D, JR. MARTE CDRA 24, 25, MZ B, D, I, JR. METEORITO MZ E, JR. ORION CDRA 24, 25, MZ H, I, JR. OSA MAYOR CDRA 3, MZ E, F, G, JR. SATELITE CDRA 3, 25, MZ I, J.

Ventanilla (08:30 a 17:30)

A.H. CIUDADELA PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, CENTRO POBLADO MENOR EL MIRADOR NUEVO MZ 1, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L 3M, 3N, 3O, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4J, 4K, 4I, 4J, 4L, 4M, 4N, 4O, 4P, 4Q, 4R, 4S, 4T, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5K, 5J, 5L, 5M, 5N, 5O, 5P, 5Q, 5R, 5S, 5T, 5U, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, J, Z.

Ventanilla (09:00 a 18:00)

A.H. CIUDADELA PACHACUTEC MZ A, A1, A2, A3, B, B1, B2, C, C1, C2, C5, D, D1, D2, E, E1, E2, E5, F, F1, F2, F5, G, G1, G2, G5, H, I, I1, J, J1, J2, K2, L, L1, L2, L5, L8, M1, M2, M5, N, N2, O, O2, O8, P, P1, P2, Q, Q1, Q2, Q3, Q4, R, R1, R2, R3, S, S1, S2, T, T1, T2, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2, V3, V4, W, W1, W2, W3, W4, W5, X, X1, X2, X3, X4, Y, Y1, Y2, Y3, Z, Z1, Z2, Z3, A.H. HIROSHIMA MZ F1, G, G1, A.H. AMPLIACION 15 DE ABRIL MZ A, A1, A2, A3, A4, A5, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G7, H7, I7, J, J1, J2, J3, J6, K, K2, K3, K6, L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, M, M1, M2, M3, M4, M5, T1, T2, T3, U, U2, U3, V, V1, V2, V3, V5, A.H. 6 DE ABRIL MZ D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, G, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, H, H2, H3, H4, H6, H7, H8, I, I1, I3, I4, I6, I7, I8, J, J1, J2, J3, J6, K, K6, L, M8, N, Z, A.H. LAS FLORES MZ A, A3, B, B3, C, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G2, G3, H, I, J, J3, K, K3, LL, M, M1, M2, M3, M4, N, N1, N2, N3, N5, Ñ, O, O2, O3, O4, O5, P, P1, P2, P3, P4, Q, Q1 Q2 Q3, Q4, R, R2, R3, S, S1, S2, S3, T, T1, T2, T3, T5, U, U3, U5, V, V3, V5, W3, X3, Y3, A.H. AMPLIACION 5 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, K, K8, L, N, O, P, A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ LL.

Callao (09:00 a 11:00)

URB. PARQUE INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO AV. ARGENTINA CDRA 50, 51, 52, MZ A, B, CALLE CONDE DE LEMOS MZ B, CALLE OMICRON CDRA 52.

San Miguel (11:00 a 12:00)

URB. SAN MIGUEL AV. BERTOLOTTO CDRA 8, 9, AV. COSTANERA CDRA 1, 2, AV. LA PAZ CDRA 1, CALLE FEDERICO GALLESE CDRA 9, CALLE LA MAR CDRA 1, 8, JR. INDEPENDENCIA CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 1.

San Martín de Porres (12:00 a 13:00)

URB. LOS PINOS DE NARANJAL MZ A, B, C, D, F, G, URB. LAS VIÑAS DE NARANJAL MZ A, B, C.

Callao (12:00 a 14:00)

COOPERATIVA CAPITÁN ELÍAS AGUIRRE AVENIDA SANTA ROSA MZ T.

San Miguel (13:00 a 14:00)

URB. MIRAMAR AV. LA PAZ CDRA 13, CALLE JOSE BERNARDO ALCEDO CDRA 2.

Bellavista (15:00 a 17:00)

URBANIZACIÓN CERVECERÍA PILSEN CALLAO AVENIDA ÓSCAR R. BENAVIDES.

MARTES 8

San Martín de Porres (08:00 a 18:00)

URB. MIGUEL GRAU AV. 10 DE JUNIO CDRA 2, 3, 4, 5, 6, 7, AV. MANUEL PINEDA CDRA 1, 2, 3, AV. MIGUEL GRAU CDRA 4, 5, 6, 7, CALLE CESAR VALLEJO CDRA 1, 2, CALLE LAZARETO CDRA 4, CALLE SATURNINO MEJIA CDRA 1, CALLE ALBERTO ABERD CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. ANTANACIO CATOJERAS CDRA 2, JR. BERGUSSEN CDRA 2, 3, 4, JR. DUNNET CDRA 2, 3, JR. EDMUNDO PINNY CDRA 1, 2, 3, 4, JR. FEDERICO NOGUERA CDRA 1, 2, 3, 4, 6, JR. SALAS CDRA 1, 2, 3, JR. JOSE MANTILLA CDRA 1, JR. PEDRO UNANUE CDRA 1, 2, 5, JR. TIBURCIO RIOS CDRA 1, 2, 3, 4, 7, JR. TOMAS FLORES CDRA 1, 3, PASAJE ALBERTO ABERD CDRA 1.

Callao (08:30 a 10:30)

URB. PARQUE INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO AV. ARGENTINA CDRA 46, AV. ELMER FAUCETT CDRA 2, 4, CALLE CONDE DE LEMOS.

San Martín de Porres (08:30 a 12:30)

A.H. SANTA ROSA MZ A, B, C, D, D1, D2, D3, E, E1, E2, E3, E4, F, F1, H, Ñ, O, P, Q, Z, CALLE LA UNION CDRA 2, A.H. LOS JAZMINES MZ D, F2, F3, G, H, COOPERATIVA VALDIVIEZO MZ A, G, H, H1, I, I1, J, J1, K, L.

Lima Cercado (09:00 a 17:00)

AV. 9 DE DICIEMBRE CDRA 4, 5, AV. ALFONSO UGARTA CDRA 6, 13, 14, AV. ARICA CDRA 2, 3, AV. BRASIL CDRA 1, 2, 3, 4, AV. ESPAÑA CDRA 4, 5, 7, 14, CALLE PARAGUAY CDRA 4, 5, JR. BREÑA CDRA 1, 2, 3, JR. CHOTA CDRA 4, 9, 14, JR. DON BOSCO CDRA 1, 2, 3, JR. HUARAZ CDRA 3, 9, 10, 11, JR. IQUIQUE CDRA 5, 8, JR. REBECA OQUENDO CDRA 3, 10, PASAJE MARIA AUXILIADORA CDRA 1, PASAJE PORVENIR CDRA 2, PASAJE RIO BRAVO CDRA 1, PLAZA BOLOGNESI CDRA 3, 5, 6.

Puente Piedra (09:00 a 17:00)

CENTRO POBLADO EL PORVENIR CALLE LOS ALAMOS MZ A.

Callao (09:30 a 15:30)

URB. SANTA LUISA DE OQUENDO AV. 200 MILLAS MZ A, E, F.

Callao (15:00 a 17:00)

URB. MANUEL DULANTO AV. CHALACA MZ A, C, 2, 2B, 2E, L, M, N, O, P, Q, S, T, V3, Z, URB. TODOS UNIDOS MZ A, 3, 3M, 3N, 3P, 3Q, 30, R, P. J. JOSE OLAYA MZ R, V, V1, V2, X, Y, W, X.

MIÉRCOLES 9

Ancón (08:30 a 17:30)

COOPERATIVA VIRGEN DEL ROSARIO MZ A, B, C, D, E, I, J, K, L, A.H. LAS ESTERAS MZ D, E, M, L.

Ventanilla (08:30 a 16:30)

PASAJE A/ CA. PABLO BONNER

San Juan de Lurigancho (09:00 a 16:00)

A.H. LOS SAUCES MZ A, B, C, D, E, F, G, H. CALLAO 09:30 – 11:30 AV. REPUBLICA DE ARGENTINA 2951.

San Juan de Lurigancho (09:30 a 17:30)

A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ A, A1, A2, A3, B, C, C2, C3, D, D1, D2, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U, V, V5, V5A, V5B, V5C, V5D, V5E, V5F, V5G, V5H, V5I, V5J, V5K, V5M, V5N, V5Ñ, V5O, V6B, W,

San Martín de Porres (15:00 a 17:00)

COOPERATIVA AMA QUELLA AV. JOSE GRANDA CDRA 31, CALLE BENITO PEREZ CDRA 31, MZ O, JR. ENRIQUE ARNAEZ CDRA 3, 4, 5, MZ O, P, Q, V, W, URB. CONDEVILLA CALLE FERNANDO TOLA CDRA 30, 31, MZ Q, R, JR. FLORA TRISTAN CDRA 31, JR. GERMAN APARICIO GOMEZ CDRA 3, 4, MZ A, R, Y, JR. GUILLERMO RAMSEY CDRA 3, 4, 5, MZ R, X, JR. RICARDO VEGA GARCIA CDRA 4, JR. TOMAS COCHRANE CDRA 31, MZ P, Z, URB. EL ROSARIO JR. AGUSTIN GAMARRA CDRA 31, MZ O, Q, JR. AVILA GODOY CDRA 6, 13, MZ M, JR. FELIPE ARIAS CDRA 3, 5, MZ P, W, X, Z, JR. ISOLINA SOTO CDRA 6, MZ N, S, JR. LAS AMERICAS CDRA 12, MZ T, JR. MANUEL GONZALES CDRA 12, MZ T, JR. PARQUE QUIÑONEZ CDRA 31.

Huaura (10:00 a 17:00)

SUM: 2840396, SUM: 2840398, CENTRO POBLADO CERRO CAMPANA; UBICADOS EN EL DISTRITO DE VÉGUETA.

JUEVES 10

Ventanilla (08:30 a 17:30)

A.H. JESÚS NAZARENO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, AMP. EL ARENAL MZS. M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, A.H. STA. ROSA MZS. A, B, C, E, F, G, ASOC. SUPER MANZANA MZS. A, H, 16A, H16, H16A, H16B, H16C, H16D, A.H. 13 DE NOVIEMBRE MZS. H, H13, H13A H13B, H13C, A.H. SR. DE LUREN MZS. H, H13, H14, H15, H16, A.H. MI PERÚ MZS. H, H12, T, CALLE SAN MARTIN ESQ. AV. CUZCO MZ. H11, A.H. LAS VIÑAS DE ANGAMOS MZ. A.

San Martín de Porres (08:30 a 16:30)

URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. C, F, F1, G, G1, H, I, J, J1, K, K1, M, N, N1, URB. MONTE AZUL MZS. J, N, N1, URB. LOS PORTALES DEL NARANJAL MZ. N, URB. LOS NARANJOS MZ. N2, AV. CANTA CALLAO MZ. J.

Jesús María (09:00 a 16:00)

AV. JOSÉ ARNALDO MÁRQUEZ CDRAS. 22, 23, AV. SAN FELIPE CDRA. 1, JR. DIEGO DE ALMAGRO. CDRAS. 2, 3, PSJE. SANTIAGO CDRAS. 2, 23, PSJE. COCHABAMBA CDRAS. 3, 23, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 3, 23, PSJE. PROLG. QUITO CDRA. 23, PSJE. JESÚS MARÍA CDRA. 1.

Comas (09:00 a 18:00)

FUNDO AGRARIA CHACRA CERRO MZS. A-B-C-D-L-N-R-Y, LOTES DEL 5 AL 110, R, R12, FUNDO SAN SEBASTIÁN MZ. C, FUNDO LOS HUERTOS DE PRO, MZS. A, B, URB. LAS MERCEDES MZ. A, AV. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRAS. 18, 28, 100, 128, AV. STA. ADELIA LT. 17.

Comas (09:30 a 11:30)

AVENIDA TÚPAC AMARU 5731, PUEBLO JOVEN COLLIQUE.

Comas (12:00 a 14:00)

URB. SAN FELIPE AV. LIMA CDRAS. 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, CALLE CALLAO CDRAS. 1, 2, JR. CAJAMARCA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. CHICLAYO CDRAS. 1, 2, 3, JR. CHIMBOTE CDRAS. 1, JR. HUAMACHUCO CDRA. 1, JR. OTUZCO CDRAS. 2, 3, JR. PACÍFICO CDRA. 4, 5, JR. PIMENTEL CDRAS. 4, 5, JR. TRUJILLO CDRAS. 1, 2, PASAJE 2 DE MAYO CDRAS. 1, 2, PASAJE AMAZONAS CDRA. 1, PASAJE ANCASH CDRAS. 1, 2, PSJE. LIBERTAD CDRAS. 1, 2, PASAJE MARAÑÓN CDRA. 1, PSJE. PACASMAYO CDRA. 1, 2, PSJE. PATAZ CDRA. 2, PSJE. SALAVERRY CDRA. 1, PSJE. STA. ROSA CDRA. 1, CALLE YAUYOS MZ. F.

San Miguel (15:00 a 16:00)

CALLE TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS 201, URBANIZACIÓN MARANGA.

Comas (15:00 a 17:00)

AVENIDA UNIVERSITARIA NORTE MZ: J, AV. UNIVERSITARIA PARQUE ZONAL 2 SINCHI ROCA.

VIERNES 11

Comas (09:30 a 14:00)

URB. SAN JUAN BAUTISTA AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 19, 33, 52, 53, 54, 55, 56, 78, 79, CALLE SAN JULIÁN CDRA. 1, CALLE SAN JUSTINIANO CDRA. 1, JR. LAS MAGNOLIAS CDRA. 4, JR. SAN GENARO CDRAS. 2, 3, 4, MZS. D, J, JR. SAN GERMÁN CDRA. 2, JR. SAN GERÓNIMO CDRAS. 2, 3, JR. SAN JACINTO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 53, MZS. B, J, JR. SAN JAVIER CDRAS. 1, 2, MZS. B, C, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. SAN JUDAS TADEO CDRAS. 1, 2, 3, JR. SAN JUSTO CDRAS. 2, 3, MZS. B, J JR. LAS HIEDRAS MZ. B, JIRÓN LAS ORQUÍDEAS MZ. C, CALLE SAN JULIÁN MZ. A, URBANIZACIÓN LA ALBORADA MZS. A, A1, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 1, CALLE LOS LAURELES MZ. D.

Comas (09:30 a 11:30)

URB. REPARTICION AV. LOS INCAS CDRA. 10, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 28, 29, 57, 58, MZS. T, Z, CALLE LOS EUCALIPTOS CDRA. 1, CALLE LOS FICUS CDRA. 1, CALLE LOS MANZANOS CDRAS. 1, 29, 30, CALLE LOS NARANJOS CDRA. 1, JR. BRESCIA CDRA. 4, CALLE SANTA ROSA CDRA. 1, 4, CALLE LOS OLIVOS CDRA. 1, JR. HUARAZ CDRA. 10, JR. HUÁSCAR CDRA. 10, JR. LAS PALMERAS CDAS. 1, 2, JR. LOS CEDROS CDRAS. 1, 2, JR. LOS CIPRESES CDRAS. 1, 2, PSJE. MANUEL GONZALES PRADA. CDRAS. 1, 2, JR. LOS NOGALES CDRA. 1

Comas (15:00 a 17:00)

AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 79, 80, MZ. B6, CALLE LAS EMPRESAS CDRA. 2, MZS. B6, CALLE MANUFACTURAS CDRA. 2, MZS. C6 AV. LOS PRÓCERES CDRA. 79, MZ. B6.

SÁBADO 12

Ancón (09:00 a 17:30)

URB. INCA GARCILAZO DE LA VEGA CALLE BALTA CDRA 1, MZ A, B, CALLE COLINAS CDRA 1, URB. LAS COLINAS MZ A.

DOMINGO 13

Puente Piedra (00:00 a 07:00)

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIDRA AV. 9 DE JUNIO CDRA 1, 3, 46, MZ A, B, C, D, 65, 65C, 65D, AV. BUENOS AIRES CDRA 1, 2, MZ 21C, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 3, 5, AV. PUENTE PIEDRA CDRA 3, MZ A, B, AV. SAN LORENZO CDRA 1, 2, CALLE ESPERANZA CDRA 1, CALLE MANUEL GARAY CDRA 1, CALLE SAN JOSE CDRA 1, 2, PASAJE JORGE CHAVEZ CDRA 1, MZ C, ASOC. SAN MARTIN DE PORRES MZ A, B, C, D, URB. PALERMO MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, L, URB. AUGUSTO BEDOYA MZ A, B, C, E, ASOC. SAN LORENZO MZ A, B, C, D, URB. RIVIERA DEL NORTE MZ A, B, C, D, ASOC. VILLA LOS ROSALES MZ A, B, C, D, ASOC, VILLA LOS OLIVOS MZ A, B, C, ASOC. LOS FICUS MZ A, B, C, D, ASOC. VILLAS LOS OLIVOS MZ A, B, C, D, URB. SANTO DOMINGO MZ D, E, CALLE SANTA LUCIA CDRA 8, ASOC. VILLA MARIA DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 9 DE JUNIO MZ A, B.

Carabayllo (09:30 a 18:00)

C.P. CASINELLI AV. CHAVIÑA MZ A, B, C, D, E, N, U, 1W, C.P. RIO SECO MZ C, C1, C2, C3, CALLE LAS ORQUIDEAS D, D1, D2, D3, D5, D7, E, E1, E3, E4, E6, F, F3, CALLE LAS MARGARITAS MZ G, G1, G2, H, I, J, J2, K, L, L2, M, N, O, CALLE LOS CLAVELES CDRA 1, C.P. CASA HUERTA EL PARAISO AV. JICAMARCA MZ A, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C4, D.

