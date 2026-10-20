Una marca austriaca que llegó al Perú ofrece productos de cuidado personal con una vida útil máxima de seis meses. Su fundador explica cómo se elaboran estas fórmulas, por qué requieren una logística especial y qué diferencias presentan frente a los cosméticos convencionales.

Elegir un producto para el cuidado de la piel no depende únicamente de su precio o de la marca. Revisar sus ingredientes, conocer su fecha de vencimiento y entender cómo debe conservarse también son aspectos importantes antes de incorporarlo a una rutina de belleza. En ese contexto, una propuesta que empieza a ganar espacio en el mercado es la cosmética sin conservantes convencionales.

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Una de las empresas que trabaja bajo este modelo es Ringana, firma austriaca que inició operaciones en Perú en febrero de 2026. Su propuesta consiste en elaborar cosméticos y suplementos con ingredientes de origen natural, sin utilizar los conservantes habituales de la industria y con una fecha de vencimiento máxima de seis meses.

Pero, ¿qué implica utilizar un cosmético de estas características?

1. ¿Por qué estos productos tienen una duración más corta?

A diferencia de las fórmulas convencionales, que pueden incorporar conservantes y estabilizantes para prolongar su vida útil, los productos de Ringana se fabrican en lotes pequeños y tienen un periodo de conservación limitado.

Andreas Wilfinger, CEO y cofundador de la compañía, explicó que esta decisión responde a su interés por preservar la frescura de los ingredientes activos. Para ilustrarlo, utiliza la comparación entre un jugo de naranja recién exprimido y uno envasado: ambos tienen el mismo origen, pero sus propiedades pueden cambiar con el tiempo.

2. ¿Los ingredientes naturales requieren tecnología?

El uso de componentes de origen natural no significa que el proceso de fabricación sea más sencillo. Según Wilfinger, desarrollar estas fórmulas requiere investigar cómo se extraen los ingredientes vegetales y cómo interactúan con la piel.

“Que el origen sea natural no significa baja tecnología. Es exactamente lo contrario”, sostuvo durante la presentación de la empresa en Lima.

3. ¿Los productos se adaptan a cada mercado?

Las características de los consumidores también pueden influir en el desarrollo de determinados cosméticos. Wilfinger mencionó que la compañía cuenta con hidratantes con color para pieles bronceadas y productos capilares que consideran las particularidades del cabello latinoamericano.

4. ¿Qué debes revisar antes de comprar un cosmético?

Independientemente de que un producto sea natural o convencional, es importante comprobar su fecha de vencimiento, revisar la lista de ingredientes, identificar las indicaciones de conservación y verificar que sea adecuado para el tipo de piel.

También se debe prestar atención a las instrucciones de uso y al periodo recomendado para utilizarlo después de abrir el envase, cuando esta información esté indicada.

5. ¿Por qué es importante conservarlos adecuadamente?

En el caso de los cosméticos de vida útil corta, respetar las indicaciones del fabricante es fundamental. La exposición a temperaturas inadecuadas o el incumplimiento de las recomendaciones de almacenamiento pueden afectar la calidad del producto.

La propuesta de Ringana pone sobre la mesa una alternativa dentro del mercado de belleza: fórmulas con ingredientes de origen natural, producción en lotes pequeños y periodos de conservación más breves.

Sin embargo, que un cosmético sea natural o no tenga determinados conservantes no significa automáticamente que sea más seguro o adecuado para todas las personas. La composición y las necesidades individuales siguen siendo determinantes al momento de elegir.