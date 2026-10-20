Una propuesta que empieza a ganar espacio en el mercado es la cosmética sin conservantes convencionales. (Foto: Andina / Referencial)
Una propuesta que empieza a ganar espacio en el mercado es la cosmética sin conservantes convencionales. (Foto: Andina / Referencial)
Por Redacción EC

Una marca austriaca que llegó al Perú ofrece productos de cuidado personal con una vida útil máxima de seis meses. Su fundador explica cómo se elaboran estas fórmulas, por qué requieren una logística especial y qué diferencias presentan frente a los cosméticos convencionales.

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