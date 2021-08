Conforme a los criterios de Saber más

De acuerdo con el Observatorio de Casos de Corrupción en la Pandemia de Proética, desde el 16 de marzo -que inició el Estado de Emergencia por la pandemia del COVID-19- hasta el 20 de agosto del 2020, se contabilizaron más de 1.400 investigaciones por actos ilícitos en fiscalías de todo el país. Siendo la preparación de canastas básicas familiares (603) y adquisición de equipos de protección personal (127), productos de limpieza (53) y equipos médicos (46), los casos más recurrentes para cometer estos actos.

Un año después de la primera entrega realizada por este observatorio, todavía se ven con frecuencia casos de corrupción. El último de ellos se hizo público el 29 de julio y fue el de la supuesta organización criminal bautizada como El Club de las Farmacéuticas, que involucra a 14 personas y quienes estarían vinculadas a la compra irregular de tomógrafos básicos de emergencia y lentes de seguridad contra salpicaduras.

El 1er Despacho de la 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima allana desde la madrugada las viviendas de 14 personas sospechosas de compras irregulares en Seguro Social de Salud EsSalud. pic.twitter.com/k2rcmuePqe — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2021

Entre estas personas, resaltan los nombres de representantes de empresas privadas y varios trabajadores de Essalud, incluida la presidenta del Seguro Social, Fiorella Molinelli, quien, según la Fiscalía Provincial Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, lideraría la organización.

Agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú y miembros del Ministerio Público allanaron el día de hoy la casa de Fiorella Molinelli por la presunta compras irregulares de EsSalud durante la pandemia de la covid-19.

Como parte de la investigación del caso 'El club de las farmacéuticas', el Ministerio Público, junto a Diviac, allanó las viviendas de 14 personas sospechosas de compras irregulares en EsSalud. (Foto: GEC)

De acuerdo con las investigaciones preliminares, estos actos ilícitos se centran en tres contrataciones directas con Importaciones Vía Ayaychan S.A.C. (por S/9′673.237 y S/5′940 mil) y Tecnología Nacional e Industrial S.A. (por S/13′380 mil). Las autoridades presumen que estos productos serían “de menor calidad” y con precios “sobrevalorados”.

Se presume que las operaciones de la organización serían intermitentes y que habrían iniciado su accionar en el 2020, aprovechando las circunstancias administrativas sui generis a raíz de la pandemia del COVID-19. Esto habría permitido realizar el direccionamiento a determinadas empresas, contando con la participación, coordinación y apoyo directo de funcionarios públicos, la complicidad de los representantes legales de los proveedores y terceros encargados de las concertaciones.

Tráfico de camas UCI en el Hospital Almenara

“Tú sabes cómo es, esto no se maneja si no se adelanta, si no se paga. Tú sabes cómo es esta situación, ¿no?”. Esto, según las investigaciones, dijo Ana Cecilia Aróstegui Girano para coordinar el cobro indebido de hasta S/80 mil por una cama de cuidados intensivos en el hospital Guillermo Almenara de Essalud.

La también exvoleibolista permanece detenida junto a los otros ocho integrantes de la organización criminal llamada Los Ángeles Negros desde el 21 de julio, después de que se llevara a cabo un operativo encabezado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y la Policía Nacional.

'Los Ángeles Negros' cobraban hasta S/80 mil por una cama de cuidados intensivos en el hospital Guillermo Almenara de Essalud. (Foto: Difusión)

Además de Aróstegui Girano (tesorera de la ONG Donantes de Esperanza, vinculada a esta red delincuencial), los otros involucrados son Iraida Vanessa Muñoz, Luis Diego Moreyra, Miguel Ángel Agarini, Piero Pino, Sebastián Bazalar, Vanessa Recuenco, Nery Ochoa y Pedro Pino, los dos últimos trabajadores del Seguro Social. Desde la fiscalía se informó que estas personas serán investigadas por el presunto delito contra la administración pública, y tráfico de influencias y otros en agravio del Estado peruano.

Irregular compra de equipos de protección personal

En julio del 2020, agentes PNP y del Ministerio Público allanaron en simultáneo 30 viviendas de altos mandos policiales, agentes PNP de otros rangos y personal civil por estar implicados en la presunta contratación irregular para comprar de 700 mil mascarillas y 22.900 raciones de ranchos fríos valorizados en 10 millones de soles, a cargo de Emotion Group Perú, pese a que esta empresa se dedica a la importación de autopartes y llantas.

#Ahora | El Ministerio Público y la Policía Nacional realizan un megaoperativo simultáneo, en el marco de la investigación preliminar abierta por presuntas irregularidades en la adquisición de alimentos y material de protección contra el COVID-19 para la Policía Nacional. pic.twitter.com/q5s5MKxplQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 17, 2020

Entre los involucrados, figuran el general Héctor Javier Petit Amésquita, exdirector de la Administración de la PNP, quien ocupó este cargo hasta abril de este año y fue retirado luego de las denuncias periodísticas. También fueron retirados de sus cargos e investigados por distintas instancias como el Fuero Militar-Policial y la Segunda Fiscalía Anticorrupción el director de Logística, coronel PNP Freddy Del Carpio León; el jefe de Abastecimiento, comandante PNP Godofredo Pérez Díaz; el jefe de Procesos, mayor PNP Guillermo Vásquez Cueto; y el jefe del Área Contractual, Mayor PNP Edwin Montero Morón.

Imagen del allanamiento a una de las 30 viviendas de altos mandos policiales, agentes PNP de otros rangos y personal civil por estar implicados en compras irregulares. (Foto: César Grados/GEC)

Las investigaciones señalaron que se compraron 700 mil mascarillas y 22.900 raciones de ranchos fríos valorizados en 10 millones de soles. (Foto: César Grados/GEC)

Canastas básicas sobrevaloradas

Entre marzo y septiembre del 2020, el Ministerio Público recibió más de 900 denuncias por supuestas irregularidades en la adquisición de bienes como víveres o artículos de desinfección, contratación de servicios en municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional relacionadas a la entrega de canastas básicas para familias vulnerables debido a la pandemia por el coronavirus.

Reportes de la entidad también señalaron que en un periodo de tres meses, desde junio a septiembre, se allanaron al menos 12 municipalidades de algunos distritos de Lima como Ancón, Chorrillos, Pucusana, Comas, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres o Independencia, y, otros más en 11 regiones del país.

